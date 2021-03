Escándalo en una de las escuelas de leyes más prestigiosas de EEUU: echaron a dos profesores por comentarios racistas en Zoom

Dos profesores de derecho de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, fueron despedidos luego de que se viralizara un video donde hacían comentarios racistas sobre el desempeño de los estudiantes afroamericanos.

En medio de una llamada por Zoom, Sara Sellers y David Baston, académicos de la institución, comentaron que el rendimiento de algunos estudiantes de raza negra era inferior al de otros alumnos

“Odio decir esto, termino teniendo esta angustia cada semestre de que muchas de mis estudiantes más bajos son negros”, dijo la profesora. “Ocurre casi todos los semestres y es como ‘oh, vamos’”, contó a su colega.

David Baston solo asintió con la cabeza, mientras Sellers se apresuró a continuar. “Tengo algunos que son realmente buenos, pero también suele haber algunos que están simplemente en el fondo, me vuelve loca... así que me siento mal”.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde el video tuvo tanto millones de vistas como comentarios que repudiaban la actitud de ambos profesores.

La Asociación de Estudiantes de Derecho Negros de Georgetown (BLSA), con apoyo de alumnos y personas aliadas, emitieron un comunicado en el que condenaron la actitud de la profesora Sara Sellers. Recalcaron, además, que la docente hacía referencia al único estudiante negro que tenía en clase, el cual era colocado en la parte inferior de la curva de calificaciones.

Los alumnos criticaron al profesor por no condenar las palabras de su compañera. (Foto: Twitter/@hahmad1996)

“Estas declaraciones racistas revelan no sólo las creencias de Sellers sobre los estudiantes negros en sus clases, sino también cómo sus pensamientos racistas se han traducido en acciones racistas”, escribieron antes de asegurar que los prejuicios de la profesora habían repercutido históricamente en las calificaciones de los alumnos negros.

Los estudiantes exigieron el despido de Sellers, una disculpa pública de David Baston por no haber condenado las declaraciones de su compañera y la revisión crítica de las evaluaciones anteriores de la profesora a estudiantes afroamericanos.

El decano Bill Treanor anunció en un comunicado que, aunque ambos docentes tuvieron la oportunidad de dar un contexto adicional sobre lo sucedido, pero “le informé a la profesora Sellers que terminaría su relación con Georgetown Law con efecto inmediato”, señaló.

Agregó que Baston se encuentra en licencia administrativa mientras la Oficina Institucional de Diversidad, Equidad y Acción Afirmativa determinaba su situación. Sin embargo, un portavoz de la Universidad de Georgetown dijo a WTOP que David Baston presentó su renuncia y el decano la aceptó.

La universidad aseguró que tomaría medidas importantes para garantizar calificaciones justas a los estudiantes de las clases de Sellers y Baston, sin la participación de estos. En redes sociales también han acusado a los profesores de hacer comentarios islamófobos y sexistas durante sus clases.

La profesora fue despedida tras la polémica de sus comentarios (Foto: Twitter/@hahmad1996)

Estudiantes de la universidad se quejaron de la inacción inicial de las autoridades, quienes, en un principio, solo emitieron un comunicado donde calificaban la actitud de los profesores como abominable. “se necesitaron protestas públicas y una petición para que iniciaran una ‘investigación’ sobre algo que todo el mundo puede ver en un videoclip de menos de un minuto”, recalcó un estudiante en Twitter.

En una carta de renuncia obtenida por Fox News, Sellers lamentó sus comentarios “hirientes y mal dirigidos” hacia los estudiantes. “ si bien el video de este incidente es un extracto de una discusión más larga sobre los patrones de participación en clase, no sobre las calificaciones generales, no disminuye la insensibilidad que he demostrado”, continuó.

Aseguró que su intención no era lastimar intencionalmente a los estudiantes o a la universidad al decir esas cosas. “Desearía poder retractarme de mis palabras”, dijo.

