El video en el que Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush y Jimmy Carter instan a los estadounidenses a vacunarse contra el COVID-19

El video de campaña encabezado por los ex presidentes de EEUU

Todos los ex presidentes vivos de Estados Unidos, con la excepción del republicano Donald Trump (2017-2021), se unieron para encabezar una campaña cuyo objetivo es generar concientización en el pueblo norteamericano sobre la importancia de vacunarse contra el coronavirus.

En la campaña participaron los ex mandatarios demócratas Barack Obama (2009-2017), Bill Clinton (1993-2001) y Jimmy Carter (1977-1981); y el republicano George W. Bush (2001-2009), así como las ex primeras damas Michelle Obama, Hillary Clinton, Rosalynn Carter y Laura Bush.

En el video de casi un minuto se puede observar a los ex jefes de Estado y a las ex primeras damas recibiendo la vacuna mientras comparten anécdotas personales y destacan por qué es tan importancia ser inmunizados contra el covid-19.

“En este momento, las vacunas contra el covid-19 están disponibles para millones de estadounidenses. Pronto estarán disponibles para todo el mundo”, dice Bush al comienzo del video, mientras la pantalla muestra el rostro de varios ciudadanos estadounidenses.

Le sigue Obama, quien afirma: “Esta vacuna significa esperanza. Te protegerá a ti y a aquellos a los que amas de esta enfermedad peligrosa y mortal”.

Más de 62 millones de norteamericanos ya fueron vacunados contra el coronavirus (REUTERS/Marco Bello)

Clinton, por su parte, asegura que quiere volver a ir en persona al trabajo, mientras que Obama confiesa que está deseando poder volver abrazar a la madre de Michelle y visitarla en su cumpleaños. Bush, en tanto, expone su entusiasmo por volver algún día al estadio del equipo de fútbol americano de los Texas Rangers.

Carter, de 96 años, no aparece en el video, pero se le oye decir: “Quiero vacunarme porque quiero que esta pandemia acabe lo antes posible”.

El anuncio muestra imágenes de los expresidentes y ex primeras damas recibiendo la vacuna y acaba con una foto de Carter, sonriente y sosteniendo su cartilla de vacunación.

“Te instamos a que te vacunes cuando esté disponible para ti. Así que súbete la manga y haz tu parte. Esta es nuestra oportunidad. Ahora depende de ti”, concluye el mensaje de concientización.

Trump y la ex primera dama Melania no participaron en la campaña, aunque ambos recibieron la vacuna en enero cuando aún estaban en la Casa Blanca, lo que no se dio a conocer hasta semanas después de haber dejado Washington.

Donald Trump fue el único ex presidente de Estados Unidos que no participó de la campaña de vacunación (EFE/EPA/TASOS KATOPODIS)

El video fue producido en el marco de la iniciativa “It’s Up To You” (Depende de ti), recientemente lanzada por la ONG Ad Council y el COVID Collaborative, una coalición conformada por expertos en salud.

Hasta ahora, 62,5 millones de personas en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna, entre las que se incluyen 32,9 que ya están inmunizadas por completo, de acuerdo con datos publicados el miércoles por los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos es el país del mundo más castigado por la pandemia con más de 529.000 fallecidos y 29,1 millones de casos, según el recuento independiente de la universidad Johns Hopkins.

“Agradecemos a los presidentes Obama, Bush, Clinton y Carter y a las primeras damas que se hayan unido en este momento histórico para animar a los estadounidenses a obtener la información más precisa sobre las vacunas para que puedan tomar las decisiones correctas para ellos y sus familias”, dijo Lisa Sherman, presidenta y directora general del Ad Council.

A medida que avanza el plan de vacunación en todo el territorio norteamericano después de un lento comienzo, las autoridades buscan redoblar esfuerzos para generar concientización mientras gran parte de la población aún se muestra escéptica.

Según una investigación del Ad Council realizada por Ipsos en febrero, aproximadamente el 40% del público estadounidense sigue indeciso sobre la posibilidad de vacunarse contra la COVID-19, indica el Centro Carter.

Joe Biden prometió compartir con el resto del mundo las vacunas que queden de excedente en Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque)

De esa población indecisa, sólo el 56% dice estar seguro de tener suficiente información para orientar su decisión sobre la vacunación, en comparación con el 96% de los que ya están comprometidos. Independientemente de que dispongan o no de una vacuna, la mayoría de los indecisos (73%) sigue queriendo información para resolver sus dudas, lo que incrementa la necesidad de una iniciativa urgente de educación masiva.

“En esta pandemia, necesitamos que todos los estadounidenses ayuden para que todos los estadounidenses puedan recuperarse”, dijeron el ex gobernador republicano Dirk Kempthorne y el ex gobernador demócrata Deval Patrick, copresidentes de la COVID Collaborative. “Estos ex presidentes y primeras damas se han unido para mostrar que cada uno de nosotros, independientemente del partido político, tiene interés en vencer a este virus”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó el miércoles que su Gobierno “compartirá” las vacunas de covid-19 que ha adquirido con el resto del mundo si tiene excedentes, algo que parece probable a juzgar por los contratos que ha negociado Washington.

“Si tenemos excedentes, los vamos a compartir con el resto del mundo”, dijo Biden durante un acto en la Casa Blanca para celebrar el acuerdo por el que la farmacéutica Merck ayudará a fabricar la vacuna de Johnson & Johnson. “Vamos a empezar y asegurarnos de que los estadounidenses sean atendidos primero, pero luego vamos a tratar de ayudar al resto del mundo”, añadió.

Con información de EFE y el Centro Carter

