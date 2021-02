Estados Unidos aportará USD 4.000 millones al programa de vacunación mundial Covax

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Leah Millis)

El presidente Joe Biden se comprometerá a aportar 4.000 millones de dólares de ayuda estadounidense al programa mundial de vacunación contra el virus Covax-19 impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante su reunión virtual con otros líderes del G7 el viernes, según informaron funcionarios de la Casa Blanca.

Una cantidad inicial de 2.000 millones de dólares se entregará “a finales de este mes”, y el resto se entregará a lo largo de los próximos dos años, indicó este jueves un alto funcionario de la Casa Blanca que pidió no ser identificado. “Esta pandemia no va a terminar a no ser que acabemos con ella a nivel global”, añadió.

Estados Unidos se sumó a finales de enero a la plataforma Covax, de la OMS, creada para favorecer un acceso equitativo a las vacunas contra la covid-19, y ahora ha decidido lanzar un reto a las principales economías del mundo para que impulsen los esfuerzos para distribuirlas a nivel global.

Para ello, el Gobierno estadounidense entregará “inmediatamente”, a lo largo del próximo mes, 2.000 millones de dólares a la Alianza para las Vacunas GAVI, que participa en COVAX y busca aumentar el acceso a la vacuna anticovid de 92 países con economías en desarrollo, explicó la funcionaria norteamericana.

El programa Covax está impulsado por la OMS (REUTERS/Denis Balibouse)

Estados Unidos planea donar otros 2.000 millones de dólares más a esa iniciativa a lo largo de 2021 y 2022, y desembolsará los primeros 500 millones de ese segundo tramo “una vez que se entreguen las donaciones que ya han prometido (otros países) y se repartan las primeras dosis” a las naciones en desarrollo, precisó la Casa Blanca.

Además, durante la cumbre de este viernes, Biden pedirá a las principales economías del mundo, reunidas en el G7, que sigan su ejemplo y “aporten miles de millones de dólares más en recursos para apoyar la campaña de vacunación global contra la covid-19”, agregó la Casa Blanca en un comunicado enviado a la agencia EFE.

La alianza GAVI advirtió en noviembre de que necesitaba recaudar 5.000 millones de dólares más en 2021 para proseguir con el programa Covax, después de haber reunido el año pasado 2.000 millones de dólares iniciales, que servirán para financiar el acceso a 2.000 millones de dosis de vacunas anticovid.

La Casa Blanca confía en que su donación de 2.000 millones de dólares y la promesa de otros 2.000 millones más motive a otros países a aumentar sus aportaciones a la iniciativa, para cumplir y superar cuanto antes la meta de 5.000 millones que se había marcado GAVI.

“Creemos que es probable que se necesiten por lo menos 15.000 millones de dólares para poder realmente potenciar el suministro de vacunas en todo el mundo y (mejorar) los sistemas de distribución”, aseguró la funcionaria.

Una mujer recibe la vacuna contra el coronavirus en West Virginia (REUTERS/Stephen Zenner)

Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos, con más de 27,8 millones de contagios y de 492.000 muertes, también está “considerando donar” directamente sus excedentes de la vacuna una vez que consiga las dosis que considera suficientes para inocular a toda su población, apuntó esa fuente.

El Doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del gobierno de los Estados Unidos, actualizó su pronóstico sobre cuando podría la población “volver a la normalidad”.

“Con suerte, para cuando empecemos a entrar en 2022, tendremos realmente un grado de normalidad que se aproximará al tipo de normalidad al que hemos estado acostumbrados”, dijo Fauci en una reciente entrevista del diario LA Times.

Anteriormente, el asesor en la Casa Blanca sobre la pandemia había calculado el regreso de la “normalidad” para el otoño de 2021 en Estados Unidos, es decir entre septiembre y diciembre de este año. Sin embargo, su análisis sobre la manera en que las circunstancias han cambiado desde entonces lo hizo considerar otros plazos.

Fauci, quien también es el asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, indicó que el cambio en las perspectivas se desprende del ritmo actual de la campaña de vacunación y la aparición a nivel global de distintas cepas del virus, todas ellas presentes en territorio estadounidense.

Con información de EFE

Seguir leyendo:

Pfizer y Moderna anunciaron que la variante sudafricana redujo la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus

Investigan al gobernador de Nueva York por ocultar la verdadera cifra de muertes en residencias de adultos mayores

Anthony Fauci pronosticó ahora que “la normalidad” volverá en 2022