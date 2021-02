Citibank transfirió por error USD 500 millones a prestamistas y no podrá recuperarlos, dictaminó un juez

Citibank transfirió $893 millones a los prestamistas de la compañía de cosméticos, aparentemente para liquidar un préstamo que no vence hasta 2023, (Foto: Reuters/Toby Melville/Archivo)

Un juez federal determinó el pasado 16 de febrero que Citigroup Inc. no tiene derecho a recuperar 500 millones de dólares que transfirió por error a los prestamistas de Revlon Inc., en lo que llamó “un error bancario de naturaleza quizás sin precedentes y magnitud.”

El juez federal de distrito Jesse Furman en Manhattan dijo que las transferencias realizadas del 11 de agosto de 2020 eran “transacciones finales y completas, no sujetas a revocación”.

Citigroup planea apelar. “Creemos que tenemos derecho a los fondos y continuaremos buscando una recuperación completa de ellos”, dijo una portavoz.

Como agente de préstamos de Revlon, Citibank transfirió $893 millones a los prestamistas de la compañía de cosméticos, aparentemente para liquidar un préstamo que no vence hasta 2023, pero la intención de enviar un pago de intereses por tan solo $7.8 millones de dólares

El banco con sede en Nueva York aseguró que se trató de un error humano, y algunos prestamistas accedieron a devolver el dinero que les enviaron.

El banco dijo que los prestamistas de Revlon sabían o deberían haber sabido que las transferencias eran un error (Foto: Reuters/Robert Galbraith)

Pero 10 administradores de activos, incluidos Brigade Capital Management, HPS Investment Partners y Symphony Asset Management, se negaron y Citigroup demandó para recuperar aproximadamente $501 millones que recibieron.

El banco dijo que los prestamistas de Revlon sabían o deberían haber sabido que las transferencias eran un error y que Revlon, controlado por el multimillonario Ron Perelman, no podía permitirse un pago tan grande.

En una decisión de 101 páginas, luego de un juicio de seis días en diciembre, Furman dijo que las transferencias eran una “descarga por valor”, que igualaba “hasta el último centavo” lo que se les debía a los prestamistas.

“Los prestamistas que no regresan creían, y estaban justificados al creer, que los pagos eran intencionales”, escribió Furman. “Creer de otra manera, creer que Citibank, una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, había cometido un error que nunca antes había ocurrido, por una suma de casi mil millones de dólares, habría sido casi irracional”.

Esto porque los prestamistas argumentaron que pensaron que el dinero deposuitado formaba parte de la totalidad de un crédito que les adeudaban, por lo que lo consideraron como un pago “normal”.

El pasado mes de octubre, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió multar a Citibank, el tercer mayor banco del país, con 400 millones de dólares por “deficiencias significativas (Foto: Reuters/Jeenah Moon/File Photo)

“Estamos sumamente complacidos con la decisión reflexiva, completa y detallada del juez (Jesse) Furman”, dijo Benjamin Finestone, quien representó a dos prestamistas, Brigade y HPS Investment Partners.

Furman dejó en vigor una prohibición temporal de que los prestamistas utilicen los fondos transferidos, lo que refleja el atractivo esperado de Citigroup.

En una declaración conjunta, los abogados de los prestamistas Adam Abensohn y Robert Loigman dijeron que estaban “extremadamente complacidos” con la decisión.

Los agentes administrativos generalmente distribuyen los pagos de intereses y realizan servicios administrativos para los clientes.

El pasado mes de octubre, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió multar a Citibank, el tercer mayor banco del país, con 400 millones de dólares por “deficiencias significativas” y le ordenó que corrija su sistema de gestión de riesgos.

Según el banco central estadounidense, Citigroup ha mostrado carencias “en varias áreas de gestión de riesgo y control interno”, entre las que incluye la gestión de la información, la planificación de capital y la información regulatoria.

*Con información de Reuters

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

EE.UU. multa a Citibank con 400 millones de dólares por “deficiencias significativas”

Ganancias de Citigroup superan expectativas, pero acciones caen por mayores costos y débiles ingresos

Citigroup gana pedido para congelar fondos que envió por error a acreedores de Revlon