EE.UU. multa a Citibank con 400 millones de dólares por "deficiencias significativas"

Nueva York, 7 oct (EFE).- La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió multar a Citibank, el tercer mayor banco del país, con 400 millones de dólares por "deficiencias significativas" y le ordenó que corrija su sistema de gestión de riesgos.

Según el banco central estadounidense, Citigroup ha mostrado carencias "en varias áreas de gestión de riesgo y control interno", entre las que incluye la gestión de la información, la planificación de capital y la información regulatoria.

La Fed sostuvo que el banco, durante mucho tiempo, no ha puesto remedio a sus problemas de riesgo y sistemas de información.

“Estamos decepcionados por no haber cumplido con las expectativas de nuestros reguladores y estamos totalmente comprometidos a abordar a fondo los problemas identificados", aseguró la empresa en un comunicado difundido tras conocerse la orden de la Fed.

En este sentido, Citibank hizo hincapié en que tienen en marcha "importantes proyectos" para fortalecer sus "controles, infraestructura y gobierno".

Pero a pesar de esto, la entidad financiera reconoce que "aún se requieren mejoras sustanciales para cumplir con los estándares" que se han fijado y que los reguladores esperan.

El banco subrayó que ha acelerado las inversiones y ha realizado "cambios estructurales" para avanzar en el camino marcado por los reguladores.

La nota apunta que Citibank invertirá este año 1.000 de dólares en este área y remarca que el pasado junio fue contratada en la jefatura administrativa Karen Peetz para "centralizar el programa de gestión" y dirigir estos programas hasta su finalización.

Según el diario The Wall Street Journal, la sanción esperada de la Fed aceleró los planes de jubilación del director ejecutivo, Michael Corbat, quien ha preferido dejar en manos de su sucesora, Jane Frase, la costosa reforma impuesta por las autoridades.