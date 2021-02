Miami es la primera ciudad en EEUU en aprobar el uso del Bitcoin en algunas transacciones financieras

El alcalde de Miami, Francis Suárez, habla durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Alcaldía en Miami, Florida (EFE/Giorgio Viera/Archivo)

Algunos la llaman la nueva Silicon Valley. El alcalde de la ciudad de Miami insiste en que no es así.

“Esto no es la nueva California, ni la nueva Nueva York. Miami es Miami y seguirá siéndolo. Pero la Miami que estamos creando hoy recibe de brazos abiertos a las empresas financieras y tecnológicas que se cansaron de que no las valoren en otros estados y las ahoguen en impuestos. Nuestro objetivo es generar empleos bien remunerados para que nuestros hijos y nietos no tengan que irse de Miami buscando buenas oportunidades laborales”, le decía a Infobae Francis Suarez, el alcalde de la ciudad que ha liderado una campaña nacional para atraer nuevas empresas al sur de la Florida.

Si bien Suarez ha estado hablando de la necesidad de incentivar a las empresas de tecnología a que se instalen en Miami por más de una década, el gran momento que atraviesa Miami comenzó dos meses atrás con un mensaje en la red social Twitter, en el que un usuario decía “hagamos de Miami la nueva Silicon Valley”, y el alcalde Suarez respondió “¿Cómo puedo ayudar?”. La respuesta se volvió viral.

Hoy hay más de 25 empresas del sector tecnológico y de las finanzas que mudaron sus centros de operaciones a Miami, generando miles de puestos de trabajo. Y la tendencia continúa. SoftBank está invirtiendo 100 millones de dólares para apoyar a empresas del sector tecnológico que quieran abrir sus oficinas en la ciudad.

En medio de esta revolución financiera y económica de la ciudad, el alcalde Suarez se comprometió a convertir la ciudad en una municipalidad del siglo XXI e hizo un compromiso de incorporar el Bitcoin como parte de las transacciones financieras de la ciudad. Ayer, la comisión votó 4 a 1 a favor del proyecto del alcalde Suarez.

“Sin dudas fue un voto en la dirección correcta. Las criptomonedas son parte de la realidad de hoy, y como municipalidad no podemos quedarnos atrás”, agregaba Suarez.

Como primer paso, la municipalidad va a buscar un proveedor que los ayude con las transacciones, una vez aprobado ese contrato, los empleados municipales podrán optar cobrar parte de sus sueldos en criptomoneda, algo que hasta ahora no ocurre en ninguna otra ciudad. Los residentes también tendrán la opción de pagar en Bitcoins los servicios públicos.

La comisión aprobó además que haya una campaña de educación para sus residentes acerca de las criptomonedas, para que puedan tomar decisiones bien informadas. Dicha campaña se hará en inglés, español y creole, para que nadie quede por fuera. La otra decisión fue pedirle al gobierno estatal de la Florida que apruebe una ley que le permita a las municipalidades invertir en criptomonedas.

El precio de un solo bitcoin hoy ronda los USD 47.000, aunque es posible comprar fracciones de bitcoin. En el último año esta criptomoneda tuvo una ganancia de 10 mil dólares, aunque su valor fluctúa a diario.

Miami no está sola en la tendencia de volcarse hacia el bitcoin. El pasado 8 de febrero, la empresa Tesla —del principal multimillonario en el mundo, Elon Musk—, anunció que habían comprado mil millones y medio de dólares en bitcoins. El magnate Michael Novogratz, ex presidente de Goldman Sachs en Latinoamérica, aseguró recientemente que cree que el valor del bitcoin ascenderá a los USD 100.000 dólares para finales de año.

