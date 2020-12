Estados Unidos publicó una lista de empresas chinas y rusas con vínculos militares

Centro de Investigación y Desarrollo de la Corporación de Aeronaves Comerciales de China (COMAC). REUTERS/Aly Song. Archivo

La administración Trump publicó el pasado lunes una lista de empresas chinas y rusas con supuestos vínculos militares a los que se le prohíbe comprar una amplia gama de productos y tecnología estadounidenses.

La agencia Reuters informó por primera vez el mes pasado que el Departamento de Comercio de Estados Unidos elaboró una lista de empresas vinculadas al ejército chino y ruso, lo que generó el enojo de Beijing.

El documento no incluye a Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), y las subsidiarias de Hong Kong de Arrow Electronics de Colorado y TTI Inc, con sede en Texas, un distribuidor de productos electrónicos de Berkshire Hathaway. Esas empresas formaban parte de la lista preliminar a la que tuvo acceso Reuters.

El Instituto de Investigación y Diseño de Aeronaves de Shanghai, que diseña aviones COMAC, y Shanghai Aircraft Manufacturing Co, que, a su vez, fabrica aeronaves COMAC, se encuentran en la nómina.

La lista final menciona 103 empresas, 14 menos que en la preliminar vista por Reuters en noviembre pasado. Unas 58 se asocian a China, mientras que 45 están vinculadas a Rusia.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el lunes pasado que la elaboración del documento establece un nuevo proceso “para ayudar a los exportadores a evaluar a sus clientes en busca de usuarios finales militares”.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. REUTERS/Erin Scott/Pool

La lista final se divulgó en el sitio web del Departamento de Comercio y está programada para ser publicada para inspección pública en el Registro Federal este martes.

China instó a Estados Unidos a detener lo que considera acciones erróneas y a tratar a todas las empresas de igual manera, aseguró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen, Wang Wenbin, en una conferencia de prensa en Beijing.

La publicación de la lista en los últimos días de la administración Trump tiene lugar luego de que docenas de empresas chinas fueran agregadas en otra lista negra comercial de Estados Unidos, incluido el principal fabricante de chips del país, SMIC, y el desarrollador de drones SZ DJI Technology Co Ltd.

SMIC

Las tensiones entre Estados Unidos y China se han intensificado a lo largo de este año. Trump culpó al régimen por la pandemia de coronavirus y los asiáticos impusieron una ley de seguridad nacional en Hong Kong, al tiempo que se intensificó una disputa que involucra al Mar de China Meridional.

El gobierno de Estados Unidos también se mostró cada vez más preocupado por la “fusión militar-civil” de China, una política que apunta a construir su poder militar y desarrollo tecnológico en conjunto.

Es probable que la publicación de la lista no caiga bien en China. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó en noviembre pasado a la lista preliminar como “supresión no provocada de empresas chinas por parte de Estados Unidos”.

Si bien se eliminó COMAC, siete entidades subordinadas de la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC) permanecen en la lista.

General Electric Co y Honeywell International tienen empresas conjuntas con AVIC y suministran a COMAC, que encabeza los esfuerzos chinos para competir con Boeing Co y Airbus.

Este mes, Arrow y TTI negaron que sus subsidiarias tuvieran vínculos con el ejército chino y aseguraron que estaban trabajando para ser eliminados de cualquier lista final.

CON INFORMACIÓN DE REUTERS

