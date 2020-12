Una investigación reveló que Facebook ignoró informes de fraudes y cuentas hackeadas que publicaban anuncios para seguir recibiendo dinero

Facebook también ha subcontratado a empresas para realizar las tareas de revisión de contenido generado por los usuarios, así como los anuncios colocados en la red social. (Foto: Reuters)

La turbulencia continúa alrededor de Facebook. En esta ocasión, debido a una investigación sobre sus negocios publicitarios en la cual se revelaron nuevos detalles en torno a la manera en que la compañía da prioridad a ganar dinero antes que hacer cumplir sus reglas respecto a la protección de los usuarios en contra de estafadores y delincuentes informáticos.

De acuerdo con BuzzFeed News, medio encargado de realizar la pesquisa basada en testimonios de empleados actuales y anteriores de la empresa, Facebook ha obtenido ganancias de anunciantes fraudulentos y su negocio está “construido con los mismos controles laxos” que han permitido que prolifere la desinformación, el discurso de odio y el acoso en su plataforma.

Otro punto relevante al respecto es que la empresa de Mark Zuckerberg ha subcontratado a otras para realizar las tareas de revisión de contenido generado por los usuarios, así como los anuncios colocados en la red social, con el objetivo de asegurarse que cumplan con sus políticas. Sin embargo, les pagan USD 18 por hora y no tienen los mismos beneficios que los empleados directos de Facebook.

En este sentido, un empleado Accenture, compañía subcontratada por Facebook para el análisis de publicidad, dijo al medio estadounidense que instruían a los trabajadores para que ignoraran las cuentas pirateadas, así como otras infracciones siempre que “Facebook reciba un pago” por los anuncios mediante un método válido.

La fuente refirió que estas conductas representan un beneficio mutuo para Facebook, que recibe dinero, y para los piratas, que tienen una audiencia más amplia. (Foto: Bloomberg)

Incluso si un pirata informático se hubiese apoderado de la cuenta de una persona, se les dijo a los contratistas que le permitieran colocar anuncios si el método de pago era válido. “Si están gastando su propio dinero y no agregan tarjetas extranjeras que no les pertenecen, entonces Facebook no experimenta ninguna filtración”, detalló en relación a escenarios en donde la compañía tiene que reembolsar el dinero.

La fuente de Accenture justificó esta conducta de ignorar las cuentas y páginas potencialmente pirateadas con el hecho de que puede representar un beneficio mutuo para Facebook y las personas que explotan su sistema de publicidad, pues la compañía genera ingresos y el hacker puede llegar a una audiencia más amplia con su anuncio.

Al respecto, un portavoz de Facebook dijo a BuzzFeed News que han invertido mucho para mantener los anuncios malos fuera de su plataforma y no está de acuerdo con la idea de que estos han sido beneficiados; sin embargo, no habló acerca de cómo se maneja el dinero que ganan a través de publicidad que viola sus políticas.

“Tenemos todos los incentivos, financieros y de otro tipo, para prevenir el abuso y hacer que la experiencia de los anuncios en Facebook sea positiva. Sugerir lo contrario malinterpreta fundamentalmente nuestro modelo comercial y nuestra misión”, comentó.

De julio a septiembre, Facebook generó USD 21.200 millones en ingresos por su negocio publicitario. (Foto: Regis Duvignau/Reuters)

Durante el tercer trimestre del año, Facebook generó USD 21.200 millones en ingresos por su negocio publicitario, no obstante, diversos medios han informado que esas ganancias provienen de anunciantes que pueden llegar a ser considerados como turbios o peligrosos, incluidos supremacistas blancos pro-violencia, estafadores, antivacunas o vendedores de productos milagro contra la COVID-19.

Aunque Facebook se ha comprometido públicamente en tomar medidas contra los malos actores en su plataforma, decenas de informes los han contrariado, pues denuncian que ni siquiera la compañía es capaz de hacer cumplir sus propias políticas de manera precisa, consistente y eficiente. Algunos incluso señalaron que ha detenido el progreso hacia esos objetivos.

Por otra parte, una revisión interna de Facebook encontró que de miles anuncios colocados por empresas de origen chino, el 30% violó al menos una de las políticas de Facebook, pero los empleados comentaron que la tecnológica mira a otro lado aun cuando este tipo de asuntos son bien conocidos.

Facebook, en cambio, reveló al portal estadounidense que cuentan con un equipo que se dedica a la “integridad comercial” en Asia, además de que no ignoran las violaciones de los anunciantes cuya sede se encuentra en China.

