EEUU: cuáles son las nuevas recomendaciones sanitarias de los CDC para quienes viajen en avión durante la pandemia

De diciembre a febrero “los Estados Unidos van a vivir el momento más difícil de su historia con respecto a la salud pública”. La declaración corresponde a Robert Redfield, el director de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés), quien la realizó durante un evento organizado por la cámara de comercio nacional.

La nueva ola de contagios en el país ha traído números récord. El marts se reportaron 2.885 muertes relacionadas a la enfermedad, el número más alto reportado en un solo día desde el comienzo de la pandemia. Y esta no fue la única cifra sin precedentes. También se llegó al máximo de hospitalizaciones: 100.226 personas, según el cálculo de COVID Tracking Project. Los expertos calculan que a medida que avance el invierno, con la “fatiga COVID” y los viajes relacionados a la época de fiestas, Estados Unidos puede fácilmente entrar en un período donde se registren alrededor de 4.000 muertes diarias.

Justamente por eso, los CDC han cambiado sus recomendaciones sanitarias para quienes, pese a las recomendaciones en contra, decidan viajar. Sabiendo que son muchas las familias que deciden moverse de sus hogares durante la navidad y el año nuevo, el principal organismo sanitario del país ha actualizado sus guías para hacerlo de la manera más segura.

La primera recomendación es no viajar si no es estrictamente necesario. Si ese no fuera el caso, piden estar atentos a la herramienta llamada CDC Travel Planner (herramienta para planes de viaje) que tienen en su página web donde se especifican las restricciones de cada zona del país con respecto al COVID 19. Dependiendo del sitio al que se dirijan pueden requerir presentar una prueba de COVID negativa o realizar cuarentena.

Una vez que el viajero tiene toda la información y decide viajar de todos modos, los CDC recomiendan realizar una cuarentena (o al menos limitar considerablemente los encuentros con personas con las que no se comparte un hogar) por 14 días previos al viaje. Esto significa que si alguien tiene pensado viajar para navidad, debería evitar las salidas de su casa desde el 11 de diciembre.

El mayor cambio en las recomendaciones del CDC es el que indica que lo prudente es realizarse una prueba de COVID entre uno y tres días antes de viajar. Con un resultado negativo, indican que lo mejor es llevar copia de este examen para presentar en caso de ser necesario.

Cuando se vuelve del viaje, la recomendación es volver a tomar una prueba de COVID entre uno y cinco días después del retorno. Además, se le pide a cualquier viajero que haga cuarentena al volver a su ciudad de origen por al menos siete días, si es que se realiza la prueba y le da negativa, o por diez días sin el test.

El cambio en la duración de la cuarentena fue la otra gran recomendación del CDC de esta semana. En un reporte público indicaban que “reducir la duración de la cuarentena (de 14 a 10 días, o 7 si se tiene un resultado negativo en la prueba del COVID) se debe a la intención de hacer la cuarentena más sencilla, disminuyendo el impacto económico de no trabajar durante esos días (…) de todas maneras el CDC apoya las cuarentenas de 14 días y reconoce que cualquier cuarentena más corta implica un leve riesgo de propagación del virus”.

Cuando los viajes son internacionales, la recomendación del CDC es realizar una tercera prueba de COVID, entre uno y tres días antes de volver a la ciudad de origen en el lugar de vacaciones. Estados Unidos aún tiene restricciones de viaje para algunos ciudadanos, como aquellos con pasaporte europeo, y consecuentemente, en Europa no permiten el ingreso de turistas con pasaportes estadounidenses.

El CDC es el máximo organismo realizando recomendaciones sanitarias en el país, pero no tiene autoridad para exigir que estas recomendaciones se cumplan.

