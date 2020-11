La Administración Federal de Aviación restringió el espacio aéreo sobre la casa de Joe Biden

El candidato presidencial demócrata Joe Biden abandona una iglesia en Greenville, Delaware, el 13 de septiembre de 2020 (REUTERS/Mark Makela)

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) cerró temporalmente el espacio aéreo de la casa de Joe Biden en Greenville, Delaware. La medida, que estableció una zona de exclusión aérea en un radio de una milla náutica —1.800 metros— estará vigente al menos hasta el sábado, a la espera de la confirmación de los resultados en los estados en los que falta completar el escrutinio, en los que el candidato demócrata lleva una ventaja que lo deja al borde de convertirse en presidente electo.

Sólo podrán volar por la zona los aviones que tengan como punto de partida o de destino el aeropuerto de New Castle, que pertenece a Wilmington, la principal ciudad del estado. También las aeronaves sanitarias, de las fuerzas de seguridad y del Departamento de Bomberos. También se ha restringido temporalmente el espacio aéreo sobre el Chase Center, desde donde Biden ha realizado sus declaraciones esta semana y que también podría ser el lugar de su discurso de victoria.

La decisión, que fue tomada por la FAA el jueves, fue notificada a las autoridades aeroportuarias argumentando “razones especiales de seguridad”. No es la primera vez que se hace esto con un candidato a presidente. En 2016, la FAA dispuso lo mismo alrededor de la Trump Tower de Nueva York y del domicilio de Hillary Clinton en el mismo estado. Pero, de ratificarse el triunfo de Biden en los distritos en los que lleva la delantera, se volverán medidas definitivas.

Biden parte con sus nietos, Hunter y Natalie, después de asistir a un servicio de confirmación en la iglesia (REUTERS/Mark Makela)

Pensilvania, la máxima obsesión del Partido Demócrata, pasó al campo de Joe Biden este viernes a la mañana. Trump, que llegó a tener una ventaja de más de diez puntos, quedó por debajo de su rival tras el avance del procesamiento de los votos por correo. El ex vicepresidente lidera por 49,5% a 49,35%, faltando alrededor del 2% de los sufragios por contar. El jueves a la noche, Trump se imponía por 50.000 votos de diferencia, pero ahora lidera Biden por casi 10.000.

Este viernes, tras una larga noche en la que no dejaron de contarse los votos, Biden también pasó al frente en Georgia, un estado históricamente republicano, en el que Trump llevaba la delantera desde el martes. Con el 99% del escrutinio completo, el candidato demócrata se impone por 2.449.371 votos a 2.448.454.

Biden visita un centro de votación (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Ni Georgia ni Pensilvania están confirmados aún, porque las diferencias son muy chicas, pero las tendencias parecen muy claras en favor del Partido Demócrata. Si sumara los 36 electores que juntan entre los dos, el ex vicepresidente, que actualmente tiene 264 —de acuerdo con la suma de The Associated Press (AP)—, llegaría a 300, 30 más de los necesarios para ganar las elecciones. No obstante, en el primero se realizará un recuento. Y hay chances de que suceda lo mismo en el segundo.

Una de las razones por las que el conteo se demoró tanto en Pensilvania es que los funcionarios electorales no están autorizados a procesar boletas por correo hasta el día de las elecciones. Es una forma de votación que se ha inclinado mucho a favor de Biden después de que Trump pasara meses afirmando sin pruebas que llevaría a un fraude electoral generalizado. Las boletas de correo de todo el estado se volcaron abrumadoramente en dirección a Biden.

De todos modos, existe la posibilidad de que la carrera no se decida hasta dentro de unos días. Si hay menos de medio punto porcentual de diferencia entre el total de votos de Biden y Trump, la ley estatal dicta que se debe hacer un recuento.

