Por qué los mercados se disparan en medio de la incertidumbre electoral

Varios corredores de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York (EFE/Archivo)

Wall Street, que sorprendió el miércoles con resultados alcistas, continúa este jueves la racha de ganancias en el mercado de futuros, lo que causó asombro en los analistas que anticipaban que la prolongada definición del resultado de las elecciones en EEUU hundiría a las bolsas.

El Centro de Investigación Financiera Schwab había advertido que aunque un escenario de incertidumbre estaba dentro de las posibilidades, ello generaría volatilidad “Los inversores están preocupados porque las disputas de conteo de votos, los recuentos y los problemas legales puedan dejar la carrera presidencial sin resolver durante semanas”, explicó la estratega jefa de inversiones, Ann Sonders, destacando la posibilidad de que la batalla llegue a la Corte Suprema.

Pero eso no fue reflejado el miércoles, que fue una jornada de constantes alzas y cerró con ganancias de 1,3% en el Dow Jones y hasta 3,8% en el tecnológico Nasdaq. En las primeras horas del jueves, los futuros anticipan ganancias similares para la jornada.

La clave de esta tendencia no está en la lucha por la presidencia, sino en la carrera por el control del Senado. Los demócratas daban casi por hecho que retomarían la mayoría en la Cámara Alta, e incluso soñaban con llegar hasta 53 o 54 senadores, lo que hubiese permitido aprobar políticas mucho más progresistas casi sin necesidad de negociar con la oposición.

Pero la sorpresa de la senadora republicana Susan Collins en Maine, sumada a otros resultados decepcionantes y alejados de lo que señalaban los sondeos, empañó las esperanzas de los demócratas de poder hacerse con el control del Senado.

“Incluso si Joe Biden gana la presidencia, parece que vamos a tener un Congreso dividido, por lo que la oportunidad de tener cambios significativos a nivel fiscal es bastante escasa”, dijo David Joy, estratega jefe de mercado de Ameriprise Financial en Boston.

El experto Edward Moya, de la firma Oanda, añadió que también se verá reducido el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, “lo que significa que no veremos subidas de impuestos, regulaciones más duras ni un gasto masivo en estímulos”, y ello es un gran aliciente para las empresas que cotizan en la bolsa y se han visto muy beneficiadas por la reducción fiscal aprobada en el gobierno de Donald Trump.

De hecho, si el Senado quedaba en manos demócratas, no era del todo una mala noticia para los inversores, ya que ello hubiese hecho más fácil la aprobación de un enorme paquete de estímulo económico. El primer paquete de rescate se aprobó en marzo, pero venció en agosto y desde entonces el gobierno no ha logrado un acuerdo con la oposición para extender las ayudas a empresas y trabajadores que perdieron su empleo. Sin embargo, el movimiento bursátil parece reflejar que los corredores priorizan que no haya grandes reformas impositivas y regulatorias.

Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara Baja, rompe el discurso de Donald Trump, muestra de la profunda polarización en Washington (Reuters)

De todas formas, sí es posible que haya una mayor demanda de los activos considerados más seguros que las acciones, hasta que los resultados sean definitivos, lo que podría “hundir a los mercados bursátiles globales” y tener un “impacto significativo en los mercados petroleros, que podrían caer hasta un 10 % en los próximos días”, advirtió el analista Magnus Nysveen, de Rystad Energy.

En ese sentido, el precio del cobre cae este jueves casi 1% influenciado por la incertidumbre. “Una victoria de Biden es buena para la revolución verde y la demanda intensiva en metales que se avecina, pero tenemos un Congreso dividido y eso será un factor adverso para los metales”, dijo el consultor independiente Robin Bhar.

En el mundo corporativo ya han empezado a sucederse llamadas a la calma, comenzando por Jamie Dimon, el influyente consejero delegado del mayor banco de EEUU, JPMorgan Chase, que hoy pidió en una nota interna a sus empleados “respetar el proceso democrático” y sus resultados pese a las “fuertes opiniones y tremenda pasión” que han generado las elecciones.

Antecedente histórico

Las ganancias del miércoles son un buen augurio para el rendimiento de los próximos tres meses, según el análisis histórico sobre las bolsas el día siguiente a las elecciones.

El índice S&P 500 saltó un 2,2% el miércoles, su mejor desempeño el día después de una votación presidencial de Estados Unidos en datos que se remontan a 1932, según Sundial Capital Research Inc. El avance medio del índice de referencia en los tres meses siguientes ha sido del 4,4%, según su análisis.

“Una buena reacción inicial después de las elecciones ha sido muy buena señal”, escribió el presidente de Sundial, Jason Goepfert, en un comentario, y agregó que esta era la primera vez que el S&P 500 subía más del 1,5% tanto en la jornada electoral como el día después de una elección.

(Con información de EFE, Reuters y Bloomberg)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los 10 más ricos de EEUU aumentaron su fortuna en más de USD 28.000 millones tras las elecciones

Cuáles son los próximos pasos en una elección que podría terminar en la Corte Suprema