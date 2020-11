Anthony Fauci alertó por el alza de contagios a puertas del invierno en EEUU: “No se puede estar en una situación peor”

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (Reuters)

El epidemiólogo Anthony Fauci, asesor del gobierno de Donald Trump en enfermedades infecciosas, lanzó una dura advertencia sobre el estado de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, ante el notorio aumento de casos, hospitalizaciones y muertes de pacientes, así como el panorama adverso por el descenso de las temperaturas.

“Todas las estrellas están alineadas en el lugar equivocado cuando se entra en la temporada de otoño e invierno, con la gente congregándose en casa en el interior. No podrías estar en una posición más pobre”, alertó, en entrevista con el Washington Post.

“Nos espera mucho dolor. No es una buena situación”, añadió.

Según comentó, Estados Unidos necesita aplicar un “cambio abrupto” en las políticas de salud pública, ya que la trayectoria actual apunta a superar los 100 mil casos por día (cifra alcanzada horas atrás). El país también volvió a reportar más de 1.000 muertes por día y el total de fallecidos ha superado los 230 mil.

Sobre las declaraciones del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, quien reconoció que el gobierno no iba a controlar la pandemia, y que estaba más enfocado en tratamientos y vacunas, Fauci comentó: “Me quito el sombrero ante él por admitir la estrategia. Es directo al decirte lo que tiene en mente. Lo felicito por eso”.

Además, trazó una comparación entre los equipos de Joe Biden y el del presidente, rivales en las elecciones de este martes. La campaña del ex vicepresidente “se está tomando en serio desde la perspectiva de la salud pública”, opinó Fauci, y tuvo palabras cuidadosas para definir la campaña de Trump: “Está mirándolo desde una perspectiva diferente”.

Durante la entrevista, el epidemiólogo comentó que debía elegir sus declaraciones con cautela, ya que si decía algo que irrite a la Casa Blanca, podrían impedirle nuevos encuentros con la prensa.

El asesor confirmó que ya no tiene contacto con el presidente y que la última vez que hablaron fue a inicios de octubre. “No fue sobre ninguna política; fue cuando se estaba recuperando en Walter Reed, que me llamó”, reveló. En las últimas semanas, el experto fue descalificado por Trump. “La gente está cansada de la covid-19 y de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas”, exclamó.

Además, Fauci también fustigó a Scott Atlas, un neurorradiólogo preferido por Trump por su postura favorable a una inmunidad de rebaño. “Tengo verdaderos problemas con ese tipo. Es una persona inteligente que habla de cosas que creo que no tiene ningún conocimiento o experiencia real. No deja de hablar de cosas que cuando las analizas y las analizas, no tienen ningún sentido”, lanzó.

