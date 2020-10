Adoptaron cuatro hijos y luego se enteraron que esperaban cuatrillizos: “Pensamos que no podía embarazarme”

Maxine Young y su esposo Jacob Young viven en el condado de Berks, Pennsylvania, y en una serie de eventos del destino han tenido nueve hijos en un periodo de sólo cuatro años.

Se casaron en 2016 y de lo único que estaban seguros es que querían una familia. La idea de adoptar fue un anhelo de Maxine desde niña, al platicarlo con Jake, a él también le entusiasmó la idea de adoptar.

Planeaban que fueran dos hijos y con eso estarían bien, sin embargo el destino fue más allá. En 2017 iniciaron el proceso de adopción y tres hermanitos tenían problemas para ser adoptados juntos, a los Young les pareció buena idea y los aceptaron de inmediato.

Mientras cuidaban a los tres hermanos, la pareja recibió otra llamada preguntando si estarían dispuestos a adoptar a la hermana pequeña de los niños (Elliot) ya que acababa de nacer ya que su madre biológica no era capaz de cuidarla. Ellos sintieron la responsabilidad de mantener a los hermanos juntos y dijeron que sí.

“Le dijimos que sí a su hermanita y fue uno de los mejores sí de mi vida”, dijo Maxine Young al portal Newsweek. "Elliot y yo somos tan cercanos. Me río con Jake de que ella es mi verdadera alma gemela ".

Anteriormente habían hecho dos rondas de fertilización in vitro (FIV) pero no se lograron y Maxine tuvo dos abortos espontáneos, por lo que probaron con inseminación intrauterina (IIU), y en ese proceso tuvieron a su primer hijo biológico, Henry, que nació en octubre de 2018.

Con cinco hijos su familia ya estaba completa, pero la gran sorpresa llegaría pronto para poner su mundo de cabeza.

"No pensé que podría quedar embarazada sin hacerme una FIV o una IIU. Entonces, cuando me hice una prueba de embarazo en enero de este año, me sorprendió mucho ver un resultado positivo.

“Al principio estaba emocionada, pero eso se convirtió rápidamente en nerviosismo”, dijo. “Los médicos hicieron que pareciera que sería imposible tener cuatro bebés sanos y querían que reduciéramos su cantidad. Una vez que aceptamos que sería arriesgado, sentimos que la alegría regresaba. Nuestros cuatro bebés estaban sanos. Estoy tan contenta de haber seguido nuestro instinto”, dijo Maxine en Good Morning America.

Ella es una ama de casa de tiempo completo, con nueve hijos sería difícil que fuera de otra forma. Jake trabaja en la industria del petróleo y el gas, aunque mantiene horarios flexibles.

Cuando los cuatrillizos llegaron a su casa estaban rodeados de familiares que los ayudaban con los nueve pequeños las primeras semanas pero pronto quisieron hacerse cargo de todo.

Se suponía que los niños mayores irían a la escuela, sin embargo con la pandemia toda la familia ha permanecido en casa y los mayores suelen ayudar con los bebés.

“Jake y yo siempre hemos dicho que sentimos que somos los padres y queremos que nuestros hijos sean solo niños. No queremos una situación en la que los niños mayores se ocupen mucho de los niños más pequeños. Así que ayudan cuando quieren ayudar y, a menudo, quieren cargar a los bebés”, dijo la mamá de nueve.

La pareja ha explicado que no hace diferencia por sus cinco hijos biológicos y que a aman a todos exactamente igual: “Siempre les hemos explicado a los niños que la sangre no forma una familia, es a quien amas. El amor hace a una familia”.

También han considerado que prosperan en el caos. “Los aspectos positivos de tener una familia numerosa superan con creces los aspectos negativos”.

Saben que aunque les encantaba viajar o salir ahora con nueve no podrán hacerlo en mucho tiempo, además de la pandemia de coronavirus actual.

“Nuestra familia funciona y no podemos imaginarnos tener solo uno o dos hijos ahora”, concluyó Maxine.

