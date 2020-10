Quién ganó el debate final según dos de los principales medios de Estados Unidos

Trump y Biden por fin debaten y exhíben diferencias

El segundo y último debate presidencial, en la carrera por la Casa Blanca de los Estados Unidos, se desarrolló de una manera muy diferente al caótico y controversial primer cruce, en el que protagonizaron las interrupciones y los insultos.

En esta oportunidad, el presidente y candidato republicano, Donald Trump, mantuvo una postura más mesurada, respetando los turnos para responder, a pesar de que según varios críticos en redes sociales, la moderadora, Kristen Welker, lo interrumpió en varias oportunidades cuando quiso replicar alguna acusación del candidato demócrata.

Tanto Trump, como su contendor demócrata Joe Biden, intercambiaron numerosas acusaciones y visiones opuestas sobre el destino que depara a la potencia norteamericana si alguno de los dos sale electo presidente el próximo 3 de noviembre.

La cobertura que los medios estadounidenses ofrecieron, en tiempo real y análisis posterior, del último debate presidencial de las elecciones 2020. En este sentido, también realizaron algunas encuestas para determinar quién de los dos aspirantes resultó ser el vencedor de la contienda.

Las dos principales cadenas de noticias en Estados Unidos, salieron al paso y publicaron sus encuestas en las que según sus conteos definieron quién fue el ganador del último debate previo a los comicios.

Para esto tomaron en cuenta los principales tópico que que predominaron durante el evento y posteriormente le consultaron a la audiencia en redes sociales, para dieran su opinión al respecto.

Algunos de los tópicos más resaltantes fueron el cambio climático, en el que Trump criticó el acuerdo de París y aseguró que su administración ha reducido las emisiones de carbono del país. El segundo calificó al asunto como una “amenaza existencial a la humanidad” y aseguró que su plan, “que tiene el apoyo de organizaciones sindicales y ambientales”, “van a crear millones de puestos de trabajo bien pagos” y contribuirán a reducir las emisiones a la vez.

Trump dice que se presentó a presidente en 2016 porque Biden lo hizo "mal"

Por otra parte la moderadora le pidió a ambos candidatos que hablen a las familias afroamericanas e indiquen si entienden por qué temen por sus hijos cuando salen a la calle. Biden expresó: “Nunca le tuve que decir a mi hija que ponga las manos en el volante si la detiene la policía. Nunca le tuve que decir a mi hijo que no use capucha en la calle. Tenemos racismo institucional en Estados Unidos, tenemos que proveer oportunidades económicas, accceso a oportunidades y escolaridad. He anunciado un plan al respecto”.

Trump, en tanto, aseguró que “nadie, tal vez con la excepción de Abraham Lincoln, ha hecho más por la comunidad afroamericana” que él. También destacó el haber otorgado “financiamiento extendido a universidades históricamente afroamericanas”. “Soy la persona menos racista en este lugar”, agregó.

Uno de los tópicos más álgidos fue China y la corrupción, Donald Trump afirmó su rival Joe Biden le debía una explicación a la opinión pública por acusaciones de corrupción, a lo que el candidato demócrata respondió que nunca recibió “ni un centavo” de un país extranjero.

La cadena Fox News, publicó en sus redes sociales que el presidente Donald Trump, se habría impuesto sobre su rival con un resultado del 74% contra 24% del demócrata Joe Biden.

Según la cadena de noticias, el presidente Trump fue el claro ganador: tuvo el control de la conversación y de la discusión, y si acaso no resultó presidencial, ciertamente estuvo más al mando". Lo cual, desde la perspectiva de Fox, fue lo central.

La cadena Fox News dio ganador a Donald Trump en el último debate presidencial

Entre tanto, los candidatos fueron consultados sobre los intentos de interferir en las elecciones por parte de naciones extranjeras, especialmente después de que el FBI anunciara esfuerzos tangibles al respecto por parte de Rusia e Irán.

Biden dijo que “cualquier país que interfiera va a pagar un precio porque se están metiendo con la soberanía estadounidense”, y criticó a Trump por no tomar acciones al respecto. “Rusia no quiere que yo sea Presidente porque yo los conozco bien. No sé por qué Trump no quiere enfrentarse con Putin”, dijo.

Trump, por su parte, acusó a Biden de “recibir USD 3,5 millones de Rusia” y aseguró que “nadie es más duro” con Moscú que él.

Por su parte, la cadena de noticias estadounidense CNN, arrojó un resultado completamente diferente, colocando como ganador a Biden con un 53% sobre el 39% que habría recibido el primer mandatario de ese país.

Para la cadena CNN Joe Biden resultó ganador del debate

CNN hizo una serie de verificaciones de datos (según las cuales muchas de las afirmaciones del presidente fueron falsas) criticaron la intervención de Trump. Según la encuesta instantánea de la cadena, Biden ganó el debate.

Este debería haber sido el tercer debate. El segundo de ellos, previsto para el 15 de octubre, fue cancelado luego de que Trump rechazara que se hiciera en formato virtual tras dar positivo de COVID-19.

Las campañas de ambos confirmaron que sus tests previos al debate dieron negativo. En consecuencia, y tras consultar con el epidemiólogo Anthony Fauci, se autorizó la remoción de mamparas de plexiglás del escenario, que al igual que en el debate entre los candidatos a vicepresidente habían sido erigidas a modo precautorio.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Biden y Trump presentaron visiones opuestas para los Estados Unidos en el último debate presidencial

Coronavirus, China y cambio climático: los mejores momentos del debate final entre Trump y Biden