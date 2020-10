Donald Trump afirmó que habrá una vacuna contra el COVID-19 “en cuestión de semanas”

El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió este jueves en que habrá una vacuna anticovid-19 “en cuestión de semanas”, mientras que el candidato demócrata Joe Biden, advirtió que al país le espera “un invierno oscuro” por la pandemia, y su rival “no tiene un plan claro”.

“Presidente, usted dijo que una vacuna podría estar lista en cuestión de semanas. Sin embargo, sus expertos han dicho que lo más pronto que puede estar lista es en 2021. E incluso en ese escenario la gente tiene que utilizar máscaras y practicar el distanciamiento social hasta el 2022”, preguntó por la moderadora del debate, Kristen Welker

“No, yo creo que el tiempo que yo digo es preciso y creo que ellos no están contando con los militares como yo lo estoy haciendo. Pero tenemos a nuestros generales listos, uno en particular, que es el jefe de logística. Y esto será una distribución muy fácil para él. Tan pronto tengamos la vacuna, y esperamos tener 100 millones de dosis, tan pronto la tengamos él está listo para distribuirla”, respondió el mandatario estadounidense.

Los dos candidatos dibujaron un panorama completamente diferente del reto que enfrenta el país por la pandemia al comienzo del segundo y último debate previo a las elecciones del 3 de noviembre, en Nashville (Tennessee).

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el tercer y último debate presidencial con el candidato presidencial demócrata Joe Biden en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee. REUTERS/Jim Bourg/Pool

Interpelado por la moderadora del debate, Kristen Welker, el presidente reconoció que no tiene “garantías” de que la vacuna vaya a distribuirse en ese plazo, pero enseguida insistió en que cree que llegará “antes de acabar el año”, a pesar de que muchos científicos apuntan más bien a 2021.

Preguntado sobre cuál será la farmacéutica que lo conseguirá, Trump respondió: “Johnson&Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien”, y citó también los ensayos clínicos que se están desarrollando en Europa.

Trump confiaba en poder anunciar una vacuna antes de las elecciones de noviembre, pero ya ha quedado claro que los ensayos clínicos que se desarrollan en su país no tendrán esa preparación lista para esa fecha.

Por su parte, Biden acusó a Trump de no asumir “responsabilidad” por el impacto de la pandemia en Estados Unidos, el país del mundo con más casos de covid-19 (8.404.524) y con más de 220.000 fallecidos, y sentenció: “Cualquiera que sea responsable por tantas muertes no debería permanecer como presidente”.

“Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, y él no tiene un plan claro” para combatir la covid-19, subrayó el candidato demócrata.

“(Trump) dice que la gente está aprendiendo a vivir con esto, ¡increíble! Estamos muriendo con esto”, agregó.El presidente replicó que él no cree que Estados Unidos vaya a tener un invierno oscuro “para nada”, e insistió: “No podemos cerrar nuestra nación”.

