El policía que mató a George Floyd fue liberado de prisión tras pagar una fianza de un millón de dólares

Derek Chauvin, el ex oficial de policía que mató al hombre afroamericano George Floyd, salió este miércoles de prisión luego de pagar una fianza de un millón de dólares.

No quedó claro de inmediato la manera en que Chauvin consiguió la abultada cifra para pagar su fianza. Según reportó The Associated Press, la Asociación de Policías y Agentes de Paz de Minnesota, que cuenta con un fondo para este tipo de cuestiones, no proveyó los fondos.

Chauvin es el principal acusado por la muerte de Floyd, hecho que fue captado en video y catalizó una ola de protestas contra la desigualdad racial a nivel nacional y mundial, y puso al tema en el centro de la campaña presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. De hecho, los hermanos de Floyd participaron con un mensaje en la Convención Nacional Demócrata en la que Biden nominado a la presidencia.

En concreto, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado por arrodillarse sobre el cuello de Floyd durante casi nueve minutos pese a que el hombre le repitió en reiteradas ocasiones -más de 20- que no podía respirar. La frase se convirtió en un lema de las protestas. El entonces agente, no obstante, desestimó sus súplicas diciendo que “se necesita mucho oxígeno para hablar”.

Chauvin fue arrestado cuatro días después de que las imágenes dieran vuelta al mundo. Desde entonces ha estado en una prisión de alta seguridad en Minnesota, de la que solo salió el pasado 11 de septiembre para enfrentar su primer audiencia en el marco de la causa.

También enfrentan cargos los otros tres policías que se encontraban con él durante el hecho, y que contribuyeron a reducir a Floyd y luego omitieron tomar acciones para evitar su muerte. Ellos son Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, quienes también fueron liberados bajo fianza hace semanas.

Los tres fueron acusados de asistir a Chauvin. Lane sostenía las piernas de Floyd en ese momento, Kueng estaba sobre el torso de Floyd y Thao observaba a los transeúntes cercanos.

Los cuatro hombres han pedido que se retiern los cargos en su contra, alegando que habían usado una fuerza razonable frente a un hombre que luchaba. George Floyd está “probablemente muerto por una sobredosis de fentanilo”, dijo el abogado de Derek Chauvin, según las actas judiciales.

El argumento provocó la ira de la familia de Floyd. Esto es una locura", dijo su sobrino Brandon Williams. Su hermano Philonise, en tanto, citó la conclusión de la autopsia, indicando que “murió a causa de una rodilla en el cuello".

El estudio afirmó que Floyd murió por un “homicidio” como consecuencia de “la sumisión, la restricción y la compresión del cuello”. E indicó que la causa específica fue “un paro cardiopulmonar cuando estaba siendo detenido por los agentes de la ley”.

Chauvin tenía antecedentes vinculados a incidentes que acabaron con muertes. Durante un operativo en la carretera en 2006, fue uno de los seis oficiales que, en solo cuatro segundos, disparó 43 rondas contra un camión conducido por un hombre buscado para ser interrogado en una agresión doméstica. El sujeto, Wayne Reyes, que según la policía les apuntó con una escopeta recortada, murió en el lugar de los hechos. El departamento de policía nunca reconoció qué agentes habían disparado sus armas, y un jurado convocado por los fiscales no acusó a ninguno de los agentes.

Chauvin también es objeto de al menos 18 denuncias por mala conducta y participó en otros dos incidentes de disparos. Según AP, 16 de las denuncias fueron “cerradas sin disciplina”, y se emitieron dos cartas de reprimenda para Chauvin relacionadas con el resto de casos.

