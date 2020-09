Coronavirus: cómo fue la reapertura de los cines en Miami

Fotografía del interior de la sala de cine CMX, situada en el centro comercial Brickell Centre en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Ana Mengotti/Archivo

Miami-Dade se encuentra ya oficialmente en la fase 2 de su desconfinamiento. Entre los cambios que implica esta nueva etapa, este viernes reabrieron tras casi seis meses las salas de cine.

Las instalaciones volvieron a estar habilitadas a partir del mediodía del viernes para proyectar películas, siempre y cuando respeten las normas de cuidado, higiene y distanciamiento social establecidas.

Los cines pueden trabajar al 50 por ciento de su capacidad, controlando que nadie que no pertenezca a un mismo grupo familiar se siente junto a otra persona.

Además, en Miami –cosa que no pasa en otros lugares del estado-, se han designado áreas específicas dentro de los complejos de cine para el consumo de alimentos y bebidas. Esto implica decirle adiós a las tradicionales gaseosas y el popcorn que hacen parte del ritual de ir a ver una película, considerando que los productos no están habilitados dentro de las salas.

Según explicó a la prensa el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, la lógica detrás de prohibir estos consumos responde a la necesidad de evitar la posibilidad de que quienes asistan al cine se quiten sus máscaras faciales.

Dado que las reglas se anunciaron el pasado miércoles, la mayor parte de las salas de cine no han llegado a tiempo a hacer los cambios necesarios para abrir sus puertas este viernes.

No obstante, algunas de grandes cadenas sí pudieron hacerlo, y a partir del mediodía de hoy empezaron ciertas proyecciones.

Samantha Rodríguez llevó hoy a sus niños de 9 y 12 años a un centro comercial de la ciudad de South Miami donde reabrieron las salas de cine. Sin saber que a partir de hoy podría ir a ver una película, se sorprendió con la reapertura y decidió sacar entradas para ver Jumanji.

“La verdad no estaba al tanto de que hoy abrían los cines. Me alegró porque extrañábamos mucho ir a ver películas, no es lo mismo verlas en casa en la televisión (…) sé que van a limpiar muy bien y que seremos muy pocos dentro de la sala, sino los únicos, así que no me da miedo llevar a mis hijos al cine”, le dijo Samantha a Infobae.

Además, esta madre contó que ver una película era un plan ideal para este viernes tan caluroso en el que los menores no tenían clases ya que su escuela privada se está preparando para la vuelta a clases presenciales el próximo lunes.

Además de los cines, el viernes reabrieron con restricciones en Miami-Dade los sitios de bolos, los salones de fiestas y teatros.

En las próximas semanas se espera que aprueben la reapertura de bares, con una dinámica similar a la de los restaurantes donde no se permitiría tener clientes parados sino que todos deberían estar en mesas con dos metros de distancia entre unas y otras.

