Michael Kozak respaldó la candidatura de Mauricio Claver-Carone para el BID y dijo que EEUU confía en tener los votos necesarios para su elección

Michael Kozak, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental (EFE/Esteban Biba)

En medio de la polémica por la fecha de las elecciones para elegir al próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este martes Michael Kozak, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, volvió a respaldar la candidatura del funcionario norteamericano Mauricio Claver-Carone.

Durante una conferencia telefónica de la que participó Infobae, Kozak sostuvo que Claver-Carone “representa la nueva generación” y aseguró que es “una de las mejores mentes económicas” de la región. Además, reconoció que Estados Unidos “tiene confianza” de que contará con los votos necesarios: “Hay que ver los apoyos públicos que se han realizado. Si votan de la forma en que dijeron que van a hacerlo, él tiene una gran mayoría de los países de la región”.

La puja por la presidencia del organismo tiene de un lado a Claver-Carone, que cuenta ya con el respaldo suficiente de votos para ser electo. Pero del otro, Argentina, que impulsa la candidatura de Gustavo Béliz, amenaza junto a otros países con boicotear el quórum de la Asamblea.

En la misma línea que Argentina se han expresado países como México, Chile y Costa Rica, así como la Unión Europea (UE), que tiene como miembros del BID a algunos de sus países y cuyo alto representante de asuntos exteriores, Josep Borrell, envió una misiva apoyando el retraso.

Mauricio Claver-Carone es el candidato de EEUU para presidir el BID

Además los países que reclaman una postergación de las elecciones sostienen que no están las condiciones dadas debido al coronavirus.

“Todos los países votaron por ese día porque era viable. ¿Que significa una postergación? Significa no tener un liderazgo por seis meses. ¿Quieren que esta institución permanezca inactiva durante meses con un futuro incierto cuando estemos en el medio para recuperarnos del Covid? Es demasiado importante dejarlo ir””.

“Carone es nuestro candidato. Hay elecciones previstas, hay candidatos, por lo tanto va a haber elecciones”, afirmó Kozak.

Ante la tradición de que un norteamericano no presida el BID -algo que más allá de la tradición no está prohibido-, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos indicó: “Si tienes un gran candidato, ¿por qué no lo vas a postular?”.

Claver-Carone, de ascendencia cubana y actual asistente adjunto de Trump y director para asuntos de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, es conocido por su activismo anticastrista de larga data y su firme oposición a la Venezuela de Nicolás Maduro.

La administración Trump lo propuso para el cargo que dejará vacante este año el colombiano Luis Alberto Moreno, al frente desde 2005, cuando el organismo con sede en Washington enfrenta una “coyuntura crítica” por la pandemia de Covid-19.

Los gobiernos de 17 países del continente emitieron el 18 de agosto un comunicado defendiendo que la elección del nuevo presidente del BID se desarrolle en la fecha prevista del 12 y 13 de septiembre.

“La fecha de la elección se fijó dentro del plazo requerido por el Reglamento del BID para la Elección del presidente del Banco, la cual fue adoptada por la Asamblea de Gobernadores”, señaló el texto. Y apuntó: “Instamos a todos los países miembros a cumplir, en el tiempo indicado y forma, con las resoluciones ya aprobadas por los Directores y Gobernadores”.

El comunicado difundido por la cancillería de Colombia explicó que esta declaración fue aprobada por “los gobiernos de Las Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Venezuela, compartiendo la preocupación por la situación actual de la pandemia del COVID- 19 y su impacto en el deterioro sin precedentes de la actividad económica”.

Además de los 17 países que firman la carta, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump cuenta con los apoyos del gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou -tal como lo consignó este lunes el diario La República de Montevideo- y del canadiense Justin Trudeau.

EEUU aseguró que la excarcelación de presos políticos es solo una nueva maniobra de la dictadura de Nicolás Maduro

Pese a las excarcelaciones, la situación en Venezuela “continúa siendo sombría”

Otro de los temas que abordó el Kozak durante la conferencia telefónica fue la crisis venezolana y el reciente anuncio de “indulto” por parte de la dictadura de Nicolás Maduro a decenas de dirigentes opositores.

Si bien reconoció que es una buena noticia para los liberados, el funcionario norteamericano sostuvo que Venezuela sigue viviendo “una situación sombría”.

“En primer lugar siempre estamos felices cuando un preso político que, por definición, no debería haber sido encarcelado, es liberado. Eso es algo bueno. Pero según las ONGs confiables, Venezuela tiene más de 300 presos políticos. Esta última acción los reducirá a unos 50 aproximadamente. Estas personas todavía no son libres. En muchos casos los amenazan con que si se involucran en actividades terroristas, que parece incluir la pertenencia a los principales partidos políticos, podrían volver a prisión. Entonces no vemos nada significativo”, indicó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

“Este es un país donde Maduro no solo se ha apoderado de la mayoría de los partidos de oposición más grandes, y ha tratado de reemplazar su liderazgo con sus títeres, ha tomado posesión ilegalmente del Consejo Nacional Electoral para que dirija completamente las elecciones. Todavía no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión ni de reunión. Y la cantidad de ejecuciones extrajudiciales, que ha sido documentada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, continúa en niveles astronómicos. En este contexto es genial que 50 personas hayan obtenido condiciones ligeramente mejores, pero la situación general continúa siendo sombría”, agregó.

