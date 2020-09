El drama de la meteoróloga Kelly Plasker: reveló abusos y murió dos años después del suicidio de su hijo

Hasta el momento no se ha dado a conocer su causa de fallecimiento. (Foto: Facebook/Kelly.Plasker)

Dos años después del suicidio de su hijo, la presentadora del clima en un canal de noticias de Lubbock, Texas, Kelly Plasker, fue hallada muerta la mañana del domingo 30 de agosto. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la causa de su fallecimiento, pero se sospecha de la posibilidad de un suicidio por los mensajes que dejó en su perfil de Facebook.

La mujer de 42 años que trabajaba en el canal KCBD News Channel 11, el cual está afiliado a la NBC, publicó un mensaje en sus redes sociales, en donde recordó uno de sus momentos más difíciles, pues dijo ser abusada por un profesor cuando iba al colegio. “Se suponía que era alguien que me cuidaba, pero en vez de eso, me miró de maneras que los hombres no deberían mirar a los niños”, escribió.

Plasker también detalló que algunas de las consecuencias que dejó su relación con ese profesor del instituto Frenship fue la imposibilidad de poder relacionarse de manera más profunda con las personas, así como el hecho de que desvaneció sus sueños durante una etapa en la que buscaba crecer.

“Apagó mi futuro y mis ambiciones en la época más influyente de mi vida, mi mejor momento, cuando tenía tantas puertas y oportunidades para explorar. Fue egoísta al convencerme de que no quería que me fuera de Lubbock, Texas”, narró la presentadora, quien se dio cuenta que “los depredadores se llevan a las presas fáciles”.

También contó que a lo largo de los años se dio cuenta de que no fue la única joven que padeció los abusos de este profesor. “Ahora me doy cuenta de lo perversamente penetrantes que son estas situaciones y que siguen ocurriendo en nuestros sistemas escolares y ¡deben detenerse!”, relató en su última publicación.

Ese mensaje también ha sido interpretado por sus compañeros de trabajo como un pedido de auxilio por la forma en que la finalizó: “Los quiero, amigos míos. Mi cerebro está roto y no puedo soportarlo más”.

El otro momento complicado que tuvo que vivir Kelly Plasker fue el suicidio de su hijo Thomas, el cual sucedió en febrero de 2018, tan sólo un par de semanas antes de que cumpliera los 20 años. Desde entonces, Kelly comenzó a mostrar su interés en el tema e incluso publicaba información para ayudar a quienes se encontraban en situaciones difíciles. “Está bien si no estás bien”, escribió en una ocasión.

Kase Wilbanks, titular del noticiero en donde participaba Plasker, fue quien dio la noticia a los televidentes durante una emisión en vivo, donde igualmente la describió como “un punto brillante en nuestras mañanas” y “una chica valiente”, por haberse sobrepuesto al fatídico episodio que vivió con su hijo Thomas un tiempo atrás.

Por su parte, el vicepresidente de KCBF, Dan Jackson, escribió una declaración en donde mencionaba lo profundamente entristecido que se encontraba por la “trágica y repentina muerte” de Plasker, pues la consideraba una de las miembros más importantes de su equipo, además de ser una persona admirada por sus compañeros de trabajo.

La presentadora de KCBD y amiga de Kelly, Sharon Maines, también posteó un mensaje en donde hablaba de lo difícil que había sido recibir la noticia de su muerte. “Kelly tenía una sonrisa tan grande como Texas y un corazón de oro. Ella amaba a lo grande”, comentó, aunque también resaltó el profundo dolor que le había causado el fallecimiento de su hijo y de su padre tan sólo unos meses después.

Otros colegas meteorólogos también extendieron sus condolencias hacia la familia de Plasker y destacaron los esfuerzos que llevó a cabo en su comunidad por hablar y poner atención en el tema de la prevención del suicidio. Tras enterarse de la noticia, su colega, el meteorólogo James Spann, escribió: “Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza”.

