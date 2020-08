La activista Lizzie Velasquez dio una lección de tolerancia a los padres que usaron su imagen para asustar a sus hijos

Lizzie Velasquez pidió que el reto terminara (Foto: Captura de pantalla)

Últimamente ha circulado por Tik Tok el hashtag #facetimeprank. Con éste, los usuarios de la aplicación hacen bromas acerca de videollamadas con fotografías graciosas. Muchos padres han hecho esta broma a sus hijos acerca de sus supuestos nuevos profesores con imágenes de villanos de películas.

Pero la activista Lizzie Velasquez sabía que esto no quedaría en los personajes graciosos o ficticios y predijo que a ella la etiquetarían en uno de los videos. Cabe mencionar que ella tiene una rara condición genética llamada síndrome progeroide neonatal, esta le impide aumentar de peso, además de que no puede ver con su ojo izquierdo.

Debido a su físico, Velasquez sufrió bullying durante su infancia y adolescencia, e incluso fue nombrada “la mujer más fea del mundo” en un video de YouTube cuando tenía 17 años. Esto la impulsó a convertirse en una activista.

“Dado mi pasado, lidiando con memes hirientes y videos malos, sabía lo que vendría”, dijo la mujer de 31 años al portal de Insider.

La oradora lleva más de 10 años hablando en contra del bullying (Foto: Archivo)

Y así fue: una madre le hizo esta broma a su pequeño hijo con el rostro de la reconocida oradora. A lo que el niño respondió con una mueca de incomodidad y miedo; la respuesta de la madre fue solamente reírse.

En respuesta a este clip, Velasquez respondió con su propia grabación en la que le pedía ayuda a la popular plataforma para que las burlas hacia algunas personas terminaran.

“Tik Tok, necesito tu ayuda. Esta tendencia en la que pretendes usar FaceTime con alguien que está discapacitado, o es un bebé, o es una ficha policial extraña, y se la muestras a alguien para observar su reacción al decir: ‘Oye, habla con esta persona’, solamente para conseguir una risa rápida, no es gracioso, no es una broma”, condenó la también autora.

En el clip, la mujer también recriminó a los padres por enseñar a sus hijos a tener miedo de la gente que no “parece normal” y no enseñarles a ser más empáticos.

Velasquez pidió a los padres que enseñaran a ser empáticos en vez de tener miedo (Foto: Archivo)

“Si eres un adulto que tiene un ser humano joven en tu vida, por favor, no le enseñes que el tener miedo de alguien que no se parece a ellos está bien. Por favor. Todo lo que estos niños necesitan saber sobre empatía y ser amables el uno con el otro comienza en casa. Por favor, esto no está bien, es una tendencia que debe terminar porque somos humanos y tenemos sentimientos. Así que ténganlo en mente”, reprendió.

En una entrevista con Yahoo Life, Velasquez confesó que cuando vio su rostro en uno de las bromas, no pudo conciliar el sueño, por lo que reflexionó acerca de cómo hacer de este un momento para enseñar acerca de la tolerancia, y el respeto por el otro.

“No podía dormir. Todo lo que seguía pasando por mi mente eran las personas inocentes utilizadas en estos videos. Ya sea que se haya retocado la foto para que parezca exagerada o que se trate de bebés que nacieron de forma diferente, nadie tiene derecho a usar eso en forma de humor. Cuando me llaman la atención cosas como esta, mi principal preocupación es cómo puedo hacer de este un momento de enseñanza. ¿Cómo puedo utilizar mi plataforma para mejorar las cosas?”, compartió.

Por lo pronto, su video ha sido visto más de un millón de veces, y cuenta con más de 13.000 comentarios. Varios de quienes escribieron estuvieron a favor de lo que Velasquez explicó e incluso se comprometieron a compartirlo.

