Así quedó el cuerpo de un atleta que se encontraba en plena forma luego de que el coronavirus casi le quita la vida

Cuando Ahmad Ayyad se despertó, estaba delirando, no sabía dónde estaba, por qué tenía un tubo en la garganta, ni cuánto tiempo había pasado desde la última vez que le dio de comer a su perro.

Cuando miró hacia abajo, no pudo reconocerse a sí mismo. Quien una vez había sido un atleta de 215 libras con músculos definidos y una fuerza asombrosa, ahora, a sus 40 años parecía una persona completamente diferente.

“Me desperté y miré mis brazos, mis piernas. Mis músculos habían desaparecido”, dijo, “estaba un poco asustado, ¿dónde están mis piernas? ¿A dónde fueron mis piernas?”

Ayyad es un sobreviviente de coronavirus. Los médicos lo colocaron en coma inducido durante 25 días para salvarle la vida.

Han pasado poco más de dos meses y todavía se está recuperando. Aun se queda sin aliento algunas veces padeciendo el daño a su pulmón y corazón.

Pero tiene un mensaje para aquellos que se niegan a usar una máscara durante esta pandemia, para aquellos que desprecian la guía de salud pública, para aquellos que están en el mejor momento de su salud y se sienten invencibles contra el coronavirus.

“Me preocupa mucho ver a la gente tomar esto a la ligera”, dijo a CNN el martes. “Lo conseguí y sobreviví, pero todavía estoy aterrorizado”.

Cómo todo empezó

Comenzó con una abrumadora sensación de debilidad. Una día, Ayyad se dirigía a un restaurante en un club en Washington DC, mientras trabajaba en el negocio minorista de muebles de su familia. Estaba compitiendo en maratones y compitiendo en carreras de obstáculos, tomando clases semanales de baloncesto y boxeo, uno de sus deportes favoritos.

La semana siguiente, toda su vida había cambiado. Subir las escaleras lo dejó exhausto. Al igual que cocinar, hablar y conducir.

Luego vinieron la tos y los estornudos. Eventualmente tuvo fiebre alta, pérdida total de energía y del apetito, al igual que dificultad para respirar.

Ayyad pensó que tenía gripe. Pero después de que uno de sus amigos, un asistente médico, lo instó a ir al sanatorio, tomó un Uber al Hospital Sibley Memorial el 15 de marzo. Sus sospechas fueron confirmadas; dio positivo por influenza y coronavirus.

Su condición continuó empeorando, lo colocaron en un respirador e inmediatamente lo transfirieron al Hospital Johns Hopkins en Baltimore, donde lo pusieron en coma inducido.

La mayoría de los pacientes con coronavirus que se colocan en ventiladores son puestos en coma inducido, ya que generalmente son demasiado incómodos para permanecer relajados con un tubo en la garganta, lo que les hace sentir que no pueden respirar.

Ayyad se convirtió en el tercer paciente Covid-19 del hospital y el primero en ser colocado en un ventilador, informó el personal del John Hopkins.

Si bien los médicos no estaban seguros de por qué el atleta estaba en mayor riesgo, especialmente por su buena condición de salud sin condiciones preexistentes, “podrían haber factores” que aún no entienden completamente, la Dra. Sandra Zaeh, que trató a Ayyad en el hospital y continuó cuidándolo después de que regresó a casa, dijo en un comunicado de prensa del hospital.

“Fue extremadamente emocional”, dijo Ayyad. “Sabía que estaría en esto completamente solo. Luego llamé a mi amigo y le dije que recogiera a mi perro. Y eso fue todo. No sabía lo que vendría. No sabía si era la última vez que hablaría con ellos. No sabía si estaba a punto de morir “.

Que paso después

Ayyad no sabe con certeza cuándo o dónde estuvo expuesto al virus. Una semana antes de que comenzara a mostrar síntomas, realizó un viaje de 3 días a Florida para visitar a su hermano. Pudo haber sido entonces.

Mientras yacía en una cama de hospital, los miembros de su familia estaban atormentados porque lo podrían perder sin siquiera tener la oportunidad de despedirse.

Cuando su madre, Zeinab Ayyad, vio por primera vez a su hijo después de que fue dado de alta, estalló en llanto, ansiaba sostener a su hijo en sus brazos, en cambio, se vio obligada a pararse lejos en una calle y verlo entrar a su apartamento para ponerse en cuarentena en soledad.

Cada tres días, ella cocinaba para él comidas palestinas (hojas de parra rellenas, Molokhia, Maqluba) e hacía todo lo posible para "engordarlo", bromeó.

“Tuve pesadillas todas las noches, llamé al hospital a las 3 a.m. solo para asegurarme de que todavía estaba vivo”, dijo Zeinab a CNN.

Como están las cosas ahora

Después de casi un mes sin alimentos sólidos, Ayyad recuerda claramente el momento en que volvió a comer.

“Era salsa de manzana”, dijo. “Estaba tan feliz. Ese primer bocado, me sentí muy satisfactorio. Bueno, antes de darme cuenta de que olvidé cómo tragar., es como si no recordara cómo comer. Tuve que aprender eso de nuevo. Pero gané” no olvides la compota de manzana “.

No era solo tragar lo que el atleta tenía que aprender de nuevo, tampoco podía hablar ni caminar. Durante las siguientes tres semanas, cada movimiento le quitó el aliento, elevó su ritmo cardíaco y lo dejó sin aliento.

Pero estaba lejos de desanimarse.

Todos los días, Ayyad intentaba algo nuevo. Primero comenzó con estiramientos de piernas desde su cama de hospital usando las mantas. Luego fueron las abdominales laterales. Finalmente se levantó de la cama, en cuclillas.

Después de irse a casa el 22 de abril, Ayyad pesaba 60 libras menos. Tenía un coágulo de sangre en el brazo izquierdo, daños en el corazón y los pulmones, y pasó el mes siguiente luchando por hacer algo sin perder el aliento.

Pero a partir de los siguientes días, poco a poco, comenzó a recuperar su peso y sus músculos.

“Parece que se está recuperando muy bien”, dijo Zaeh, el médico.

"Fue notable pasar de verlo en su peor momento en la UCI, intubado, profundamente sedado y con el estómago para ayudarlo a respirar, a verlo en casa. Estaba sonriendo y hablando de lo feliz que estaba por un corto tiempo trota y siéntate afuera con el sol en la cara ", dijo Zaeh.

Ayyad ahora está casi de vuelta a la normalidad. Mientras vuelve al boxeo, hace ejercicio todos los días, juega baloncesto y, con suerte, corre maratones lo suficientemente pronto, todavía está preocupado por el virus.

“La gente está actuando como si se hubiera ido, no es así. Usa tu máscara, no te reúnas en grandes grupos, cuídate a ti mismo y a las personas que te rodean”, aconsejí Ayyad.

“Tómatelo en serio, no es una broma, puede matarte, incluso si crees que eres saludable e inmune a él. No lo eres”.

Ayyab lo sabe. en carne propia y dijo que espera que otros no tengan que descubrirlo de la manera difícil en la que lo vivió él.

