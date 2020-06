Qué son los “testeos grupales” de coronavirus que planea implementar EEUU y para qué sirven

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EEUU (Reuters)

Estados Unidos sorprendió ayer revelando que cambiará su estrategia de testeos y que evalúa un cambio radical en su método de detección de casos de coronavirus. Hasta ahora, el país sigue el criterio convencional: si hay una persona sospechada de tener el virus por manifestar síntomas o por haber estado en contacto con alguien infectado, se le realiza el hisopado, se analiza la muestra y, dependiendo el resultado, se define si debe hacer cuarentena o puede seguir con su vida normal. Pero ante el crecimiento sostenido del contagio, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, reveló que las autoridades están estudiando la posibilidad de hacer testeos grupales, lo que en inglés se conoce como pool testing.

En vez de tesetar individualmente a las personas, se analizarían las pruebas de varios individuos al mismo tiempo, lo que permitiría reducir costos y acelerar el plazo de detección de casos positivos. La doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus, explicó: “La combinación nos daría la capacidad de pasar de medio millón de pruebas al día a potencialmente 5 millones de individuos examinados por día”

¿Cómo funciona la prueba de la piscina?

Las pruebas de grupo son cuando las muestras de varios individuos se analizan juntas en un solo tubo utilizando métodos sensibles de detección de biología molecular para obtener un solo resultado. En este ejemplo, 100 individuos son testeados en grupos de cinco.

Si resulta negativo, los investigadores pueden seguir adelante sabiendo que todo el grupo es negativo para el coronavirus. Sin embargo, si los resultados son positivos, cada individuo tendría que ser reexaminado con una prueba de diagnóstico de coronavirus estándar.

“Lo que necesitamos es encontrar la penetración de personas infectadas en tu sociedad”, dijo Fauci en una entrevista publicada este viernes en The Washington Post. “La única manera de saberlo es echando una amplia red”.

Michael Mina, profesor adjunto de epidemiología en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, dijo que las pruebas de grupo tienen el potencial de aumentar el número de personas examinadas diez veces, yesa cifra podría incluso si a 100 veces.

Pruebas rápidas de coronavirus (REUTERS)

Aunque la prueba no verifica si una persona tiene el coronavirus de la manera que lo hace una prueba de diagnóstico, las pruebas de grupo ayudan a identificar a las personas que son asintomáticas.

¿Cuáles son los inconvenientes de las pruebas grupales?

Una desventaja obvia de este tipo de testeos es cuando el resultado de la prueba es positivo, obliga a analizar todas de manera individual, lo que amplía el tiempo que que los integrantes de ese grupo tardan en conocer los resultados. “Podría ser un esfuerzo que provoque mucha ansiedad si hay un largo período de tiempo entre el momento en que se le dice a alguien que el grupo fue positivo y el momento en que se le dan los resultados individuales”, dijo Mina.

Brian Rubin, presidente de patología en la Clínica Cleveland, dice que la sensibilidad de la prueba podría verse comprometida al añadir más muestras a un grupo. Cuantas más muestras se añadan, más se diluyen, lo que hace más difícil que la prueba detecte el ARN viral si hay una persona que tiene el virus.

Los test mediante hisopados so los más precisos hasta ahora

Los pacientes que están en las primeras etapas de la infección tienen una carga viral relativamente baja y la prueba puede fallar en la detección del coronavirus, por lo que el resultando puede ser un falso negativo.

¿Quién debería someterse a este tipo de testeos?

Rubin dice que las pruebas en grupo pueden ser muy beneficiosas, pero depende de la población. Tienen sentido en un grupo de trabajadores sin sospecha de contagio, que si resulta con algún positivo puede confinarse a todo el grupo de forma segura en casa. Pero tiene menos sentido en un asilo de ancianos donde un positivo podría arriesgar la vida de los demás residentes.

Fauci declaró ante el Congreso de los EEUU sobre el manejo de la pandemia por parte de la Casa Blanca

La expectativa de Fauci del es que, con este nuevo abordaje, se podría evaluar a mayor cantidad de personas en menos tiempo, lo que permitiría encontrar antes al virus, aislarlo y evitar la propagación, que está llegando a niveles récord. Si bien las muertes diarias se mantienen por debajo de mil desde hace dos semanas, lejos del pico de 2.700 detectado en abril, el jueves se registró el máximo diario de contagios, 40.184, cuando a principios de junio el promedio no superaba los 20.000 por día.”Algo no está funcionando”, dijo sobre el enfoque actual. “Quiero decir, puedes hacer todos los diagramas que quieras, pero algo no está funcionando”.

