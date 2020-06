El caso de Oluwatoyin Salau, la activista que desapareció después de denunciar abuso sexual

La activista había denunciado haber sido agredida sexualmente (Foto: Instagram/alinaaaamadoor)

El pasado lunes, el cadáver de Oluwatoyin Toyin Salau fue encontrado en Tallahassee, Florida. Salau era una recién graduada de la preparatoria, una activista del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) y tenía 19 años. Unas horas antes de que su desaparición fuera reportada, la joven tuiteó acerca de haber sido agredida sexualmente.

De acuerdo con un comunicado emitido por los investigadores del Departamento de Policía de Tallahassee encontraron el cuerpo de la joven activista el pasado domingo en la noche, cuando investigaban el caso de una persona desaparecida.

Sin embargo, ese no fue el único cadáver que encontraron, ya que también hallaron a una segunda mujer de 75 años a la cual identificaron como Victoria “Vicki” Sims, quien era una voluntaria de la comunidad. La policía arrestó a Aaron Glee Jr., de 49 años, como sospechoso en la investigación de doble homicidio.

El pasado 6 de junio fue la última vez que la joven fue vista, sin embargo ella tuiteó acerca de cómo fue agredida cuando se dirigía hacia una iglesia en donde había dejado sus pertenencias. Un hombre que le ofreció llevarla a la iglesia, después le ofreció prestarle su baño y ropa para que se pudiera cambiar. Cuando Salau intentaba dormir, el hombre aprovechó molestarla.

Aaron Glee Jr.fue arrestado bajo la sospecha de doble homicidio (Foto: Orange County Corrections/Handout via REUTERS)

La joven explicó que no sabía lo que pasaba, pues no podía ver bien, así que cuando se dio cuenta y el hombre se quedó dormido, escapó de ese lugar. Después llamó a la policía, debido a que no sabía en dónde estaba. “No me quedaré callada”, aseveró en su cuenta.

De acuerdo con el portal CNN, no está claro si Glee Jr. es quien Salau denunció como su abusador.

La búsqueda por la joven partió después de que ella fue reportada como “persona desaparecida”, esto por su parte disparó el hashtag #JusticeforToyin (justicia para Toyin), el cual se convirtió en tendencia a lo largo de la semana pasada.

Gracias a esta tendencia, se destacó la dificultad de la situación que viven las mujeres afroamericanas, las personas de color, aquellas con discapacidades y quienes son parte de la comunidad LGBTQ+.

Oluwatoyin Salau fue muy vocal en su defensa por los derechos de la comunidad LGBTQ+ (Foto: Twitter@0ma0gidigben)

También se señaló que por el momento, el movimiento de BLM se ha enfocado solamente en hombres cisgénero, heterosexuales, mientras que se ignora la opresión de las mujeres y gente de la comunidad afroamericana que también pertenece al LGBTQ+.

Uno de los ejemplos más recientes, es el caso de Breonna Taylor, cuyo caso apenas ha causado algunas oleadas de indignación, pero no tan grande como el caso de George Floyd.

Salau era una gran defensora de estas causas y en un clip que se volvió viral durante la campaña para encontrarla, ella señaló que se necesita más inclusividad en el movimiento, pues nadie había puesto atención a la situación de Tony McDade, un hombre trans que fue asesinado por la policía en mayo.

En el clip, la joven hablo de Tony McDade (Foto: Twitter@0ma0gidigben)

“Tony McDade era un hombre negro trans. Estamos haciendo esto por cada persona negra, porque al final del día, no puedo quitarme el maldito color de la piel. Donde quiera que vaya, me perfilan, lo quiera o no. Quiero que la gente blanca se dé cuenta de su privilegio. [...] Mi color de piel no es para tu maldito consumo”, reclamó.

“Ella tenía tantos sueños y nunca se dio por vencida. Cuando comenzó a protestar con nosotros, fue lo más feliz que la he visto”, dijo a CNN Chynna Carney, una de sus amigas.

De acuerdo con Carney, quien conocía a Salau desde antes de entrar a la preparatoria, ella era una persona muy creativa ya que se enseñó a sí misma a coser, pintar y diseñar su propia ropa.

