Donald Trump analiza sanciones al sistema financiero de China por la injerencia del régimen en la autonomía de Hong Kong

El presidente Donald Trump ha discutido atacar al sector financiero de China a través de sanciones y políticas comerciales en represalia por los movimientos de Beijing para frenar la autonomía de Hong Kong, según personas familiarizadas con el asunto, según informó este viernes la agencia Bloomberg.

Se espera que Trump anuncie una respuesta de Estados Unidos al plan del régimen chino de imponer una nueva ley de seguridad nacional en el centro financiero, en una conferencia de prensa de la Casa Blanca pautada para las 2:00 PM (hora local).

Trump también ha tratado de culpar a Beijing por la pandemia de coronavirus, ya que las críticas por su manejo del brote han aumentado.

Desde la Casa Blanca se negaron a comentar sobre el contenido del anuncio presidencial de este viernes, y los asesores cercanos al jefe de estado sólo dijeron que no querían adelantarse al presidente discutiéndolo por adelantado. Incluso el propio Trump se mostró críptico con las noticias esperadas, tuiteó una palabra: “¡CHINA!” el viernes en la mañana, alimentando la expectativa sobre los anuncios.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, declaró el miércoles que Hong Kong ya no disfruta de la autonomía prometida por Beijing, despojando al centro financiero de su estatus especial bajo la ley estadounidense. Horas antes de que Beijing celebre una votación clave sobre una nueva y controvertida ley de seguridad en Hong Kong, Pompeo envió un aviso al Congreso de que China no estaba cumpliendo con sus obligaciones antes de recuperar el control del territorio de Gran Bretaña en 1997.

Según una ley aprobada el año pasado por el Congreso destinada a apoyar el movimiento prodemocrático de Hong Kong, la administración tiene que certificar que el territorio aún es autónomo para disfrutar de su estatus separado con los Estados Unidos con fines comerciales. Pompeo inicialmente había retrasado el informe, diciendo que Estados Unidos estaba esperando ver la sesión del parlamento de China, el Congreso Nacional del Pueblo.

Reacción en los mercados

Las acciones de Wall Street abrieron este viernes con una tendencia bajista debido a las crecientes tensiones entre EE.UU. y China y a indicadores económicos que mostraron una gran caída en el gasto de consumo en abril, pero un aumento de los ingresos impulsado por la ayuda del gobierno. E

El promedio industrial del Dow Jones se situó en 25.191,41, con una caída del 0,81%. El S&P 500 de base amplia se deslizó al comienzo menos del 0,48%, a 3.015,36, aunque luego profundizó su caída.

El golpe se sintió con más fuerza en Europa, donde los mercados bursátiles registraron bajas en las principales plazas. El índice FTSE 100 de Londres se hundió un 2,2% hasta 6.082,04 puntos. En la zona euro, el índice CAC 40 de París cayó 1,4% a 4.702,71 puntos y en Frankfurt, Alemania, el DAX caía 1,55% a 11.597,46 puntos.

“Beijing ha desafiado todas las amenazas de EE.UU., y ha dejado claro que China va a tener más control sobre Hong Kong debido a una nueva ley de seguridad”, dijo el analista de Think Markets Naeem Aslam, tratando de interpretar las razones de la preocupación en el mundo financiero.

