El racismo fue declarado una crisis de salud pública en un condado de Ohio

Estados Unidos ha tenido más contagios en comunidades afroamericanas, latinas e indígenas (Foto: REUTERS/Leah Millis)

Oficiales en Ohio tomaron la decisión de declarar el racismo como una crisis para la salud pública dentro de uno de los condados más poblados del estado. La resolución fue aprobada el martes pasado.

Comisionados del condado de Franklin declararon en el documento que el racismo “es una crisis de salud pública que afecta a todo nuestro condado”. La resolución especificó que gracias a la epidemia que vive el mundo actualmente, la “disparidad se destaca”.

Aunque la resolución se comenzó a crear mucho antes de llegada de la crisis sanitaria, esta sirvió para mostrar la gravedad de cómo la salud se ve afectada dependiendo si alguien pertenece a la comunidad de color, o a la comunidad blanca.

Datos de esta entidad señalaron que los residentes afroamericanos han sido hospitalizados el doble en proporción a otros grupos demográficos. Al presentar la declaración, también se consiguieron los votos para apoyar los esfuerzos de la comunidad en materia de racismo y garantizar que los comisionados de la junta trabajen bajo los que denominaron como “principios antirracistas”.

Aunado a los contagios, también se presentaron otras formas en las que la disparidad se ve representada (Foto: EFE/ Raphael Alves)

“El racismo ha sido una pandemia mucho antes de la actual pandemia de coronavirus. Nuestra declaración de hoy es importante, pero no dice nada que no haya sido evidente durante mucho tiempo. Sin embargo, el COVID-19 ha resaltado la división de salud entre los habitantes de Ohio afroamericanos y blancos, y espero que pueda ser el catalizador que necesitamos para reformar todo el sistema de salud para que funcione para todos por igual”, explicó el comisionado Kevin L. Boyce en un comunicado el martes después de la votación.

En la resolución de los comisionados de Franklin se evidencia que afroamericanos de Ohio tienen una menor expectativa de vida que la gente blanca. También tienen más probabilidades de morir por una enfermedad del corazón o una embolia.

Aunado a esto los niños afroamericanos tienen una mayor tasa de mortalidad, así como pesos de nacimiento más bajos. Agregó que el Instituto de Política de Salud de Ohio encontró que las mujeres de color tienen más probabilidad de tener depresión postparto, pero menos probabilidades de tratarlo.

De acuerdo con el portal de The Hill al aprobar la resolución, los comisionados se unieron a los funcionarios de salud pública del condado, quienes aprobaron una declaración similar la semana pasada.

La comunidad afroamericana es mucho más vulnerable (Foto: REUTERS/Tom Brenner)

En adición, el portal de ABC News, el documento describe la raza como un constructo social sin bases biológicas. Mientras que separa el racismo en dos: individualizado y sistémico.

El primero es descrito como un prejuicio interno; mientras que el segundo es referido como un sistema que da oportunidades y asigna valor a una persona basada en cómo se ve. Ambos son vistos como los culpables de la “discriminación persistente y resultados dispares”, entre la gente de color y la gente blanca.

La vivienda, la educación, el empleo y es sistema criminal fueron nombrados específicamente con áreas en donde la discriminación es más evidente.

Por su parte, Marilyn Brown, una de las comisionadas dijo que las desigualdades se derivan del racismo sistémico “desde la esclavitud, hasta la segregación, las finanzas y educación”, muchas de las cuales aún se pueden ver hoy en día.

La nación Navajo tiene una de las tasas de infección per cápita más altas del país (Foto: REUTERS/Donovan Quintero)

“No resolveremos estas cosas de la noche a la mañana, pero es importante comenzar reconociéndolos y comenzar a trabajar a propósito para el cambio”, agregó Brown.

En otros estados del país se ha visibilizado esta problemática. Según datos de la revista Time la Nación Navajo tiene una de las tasas de infección per cápita más altas del país. El primer caso reportado fue el 17 de marzo, y desde ahí los números han ido al alza. El 40% de la gente que habita en la nación, no tiene acceso a agua potable en sus casas y el 10% no tiene electricidad.

Asimismo, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, firmó una orden para crear una comisión que investigue los contagios de minorías en todo el estado.

