Marco Rubio fue nombrado titular del Comité de Inteligencia del Senado

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció este lunes que el senador Marco Rubio será el próximo presidente interino de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos.

El nombramiento de Rubio tiene lugar después de la dimisión del anterior presidente Richard Burr, tras abrir la Policía Federal (FBI) una investigación en su contra, por presunto tráfico de información privilegiada sobre la pandemia de coronavirus para evitar pérdidas económicas ante el inminente desplome de los mercados, ya que vendió 1,7 millones de dólares en acciones antes de las pérdidas de las bolsas.

Junto con los líderes de la Cámara y el Senado y los principales demócratas y republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara, Rubio tendrá ahora acceso a algunos de los secretos de más alto nivel en el Congreso como parte de una pequeña “Banda de los Ocho” que recibe la información más sensible.

El primer acto oficial del nuevo titular será este martes, en una votación a puerta cerrada del comité para aprobar la nominación del representante de Texas John Ratcliffe como director de inteligencia nacional. Ratcliffe reemplazaría al ex DNI Dan Coats, quien dejó el puesto el verano pasado. Un aliado cercano de Trump, Richard Grenell, está actualmente en el cargo.

Rubio, de 48 años, ex candidato presidencial republicano que finalmente apoyó a Donald Trump en 2016, también ha trabajado con los demócratas del panel en su investigación sobre la interferencia de las elecciones rusas y otros asuntos. El senador nacido en Miami ha centrado gran parte de su carrera en el Senado en la política exterior, en particular en Rusia y China, y es miembro senior del panel de Relaciones Exteriores del Senado. También es el presidente del comité del Senado sobre pequeñas empresas, donde ha estado negociando medidas de ayuda durante la pandemia del coronavirus. Al anunciar el nombramiento de Rubio para dirigir el panel de inteligencia, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, no dijo si mantendría el cargo del comité anterior.

McConnell dijo que Rubio es una “elección natural” y que se necesitaba la supervisión del Congreso “para mantener los prejuicios partidistas y la interferencia política” fuera de los asuntos de inteligencia. “Su cuidado por la seguridad de nuestra nación, su defensa de nuestros valores e intereses y su vigilancia ante las amenazas se han ganado una reputación nacional”, dijo McConnell. “En temas que van desde China y Rusia hasta Irán y Corea del Norte, pasando por la tiranía y los disturbios en nuestro propio hemisferio, el senador Rubio ha estado en el caso durante años”.

Rubio emitió una breve declaración agradeciendo a McConnell por el puesto. “Agradezco al Líder McConnell su confianza en mí para liderar el Comité de Inteligencia del Senado durante la ausencia del Senador Burr de la presidencia”, dijo. “El comité ha sido por mucho tiempo uno que conduce su trabajo seriamente, y espero continuar esa tradición.”

El senador de Virginia Mark Warner, el principal demócrata del panel, dijo en un comunicado el lunes que Rubio "ha sido un gran socio en temas de inteligencia y seguridad nacional" y que espera trabajar con él.

El ascenso de Rubio se produce en medio de la tensión latente entre la Casa Blanca y la comunidad de inteligencia. Trump ha despedido, destituido o apartado a varios funcionarios en el último año, incluyendo al inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson, quien desencadenó el inicio de los procedimientos de impugnación el año pasado cuando trató de advertir al Congreso sobre una llamada entre Trump y el presidente de Ucrania.

Trump también ha cuestionado repetidamente las conclusiones de los organismos de inteligencia de que Rusia intentó interferir en las elecciones de 2016. El panel del Senado respaldó esa conclusión en un informe el mes pasado -incluyendo que Rusia tenía una preferencia por Trump- y Rubio ha advertido repetidamente que Rusia podría intentarlo de nuevo.

El informe del panel del Senado “es otro duro recordatorio de la amenaza que los adversarios extranjeros representan para nuestras elecciones y la necesidad de permanecer vigilantes a medida que nos acercamos a la temporada electoral de este noviembre”, dijo Rubio después de que el informe fuera publicado.

