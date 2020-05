Lotería de visas 2021: todo lo que debes saber, tras el retraso del trámite debido al COVID-19

(Foto: Shutterstock.com)

El pasado 5 de mayo, el Departamento de Estado de EEUU debía anunciar los nombres de los seleccionados del Programa de Visas de Diversidad de Inmigrantes correspondiente al 2021, conocido como Lotería de Visas.

Sin embargo, y a pesar de que millones de personas esperaban con ansias los resultados, la agencia de política exterior no dio a conocer qué extranjeros continuarían en el proceso para recibir una de las 55.000 tarjetas de residente permanente o Green Card que concede el programa.

A través de un comunicado, el organismo federal disipó los temores de los solicitantes, y aseguró que únicamente se trata de un retraso que no afectará al desarrollo del trámite en el futuro.

“En nuestro papel de responder a la pandemia de COVID-19, damos prioridad a asistir a ciudadanos estadounidenses en el extranjero", detalló la agencia en su tarjeta informativa.

“La apertura retrasada no afectará negativamente nuestra capacidad de volver a procesar y programar entrevistas DV-2021, que están previstas para comenzar el 1 de octubre de 2020”, agregó.

Según las instrucciones oficiales, los interesados podrán consultar los resultados de la Lotería de Visas el próximo 6 de junio, a través de la aplicación Entrant Status Check de la página web del programa.

“El Departamento toma en serio nuestra función en la administración del Programa de Visas de Diversidad de acuerdo con todas las leyes y regulaciones”, aclaró la agencia.

¿Cómo saber si soy uno de los seleccionados?

Una vez que el Departamento de Estado de EEUU publique los resultados el próximo 6 de junio, los interesados tendrán que ingresar a la sección de Status Check. Desde la agencia, recordaron que esa es la única forma de averiguar si has sido seleccionado, ya que no se envían notificaciones por correo electrónico o físico y las embajadas y consulados no publican ningún tipo de listado al respecto.

En el momento de verificar los resultados, el extranjero debe contar con alguno de los siguientes datos: su año de nacimiento (cuatro dígitos); el código de confirmación que le facilitaron en el momento de la inscripción; su apellido; o el código de autenticación que el sistema le indica.

Los afortunados que resulten elegidos y continúen en el proceso, serán redirigidos a un sitio web de confirmación que proporciona mayor información, como el precio de las distintas tarifas migratorias, o los requisitos de admisibilidad en EEUU que el solicitante debe cumplir para poder continuar.

Al mismo tiempo, deberán presentar en línea el Formulario DS-260, denominado Solicitud de Visa de Inmigrante y Registro de Extranjero. Los seleccionados que ya residan en EEUU, en cambio, tendrán que presentar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, así como la evidencia de apoyo.

Según aclaró la agencia de política exterior, todos los visados deberán ser emitidos antes del 30 de septiembre de 2021, o el ganador perderá el derecho a obtener su Green Card en esa edición.

