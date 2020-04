Si bien el mandatario no dio detalles sobre el alcance a la medida, estos fueron reportados por distintos medios locales. Según The Washington Post, No se verán alcanzados quienes ya vivan en el país y estén en proceso de obtener una residencia permanente (green card, o tarjeta verde). ni sus familiares directos -cónyuges e hijos- aunque si otros miembros más lejanos.