Pero el ex Presidente no se limitó a hablar sólo del coronavirus, sino que afirmó que previo a la pandemia las cosas estaban mal en los Estados Unidos y que por eso esta elección importa. Obama dijo que era hora de que los Estados Unidos fueran un lugar para todos y no para unos pocos. “Es hora de que nos demos cuenta de que nuestros maestros, enfermeros, quienes construyen nuestros autos, están trabajando en malas condiciones y sus sueldos son bajos. Si esta pandemia sirve de algo es para darnos cuenta de que nuestros trabajadores esenciales merecen más”, decía en clara alusión al reclamo de disparidad entre los muy ricos y la clase media que los demócratas suelen reprocharle a los republicanos.