En un estado de 21 millones y medio de habitantes, hay 19.895 casos confirmados, 461 muertes relacionadas al coronavirus y tan sólo 1.400 personas esperando sus resultados. Si se considera que no hay reportes de problemas severos en los hospitales –aunque en todos lados las máscaras escasean, no hay reportes de faltante absoluto ni de necesidad de más camas en los hospitales o más respiradores- y que según las estadísticas oficiales el índice de mortalidad es mucho más bajo que en otros lugares muy afectados del mundo (ronda el 2% estatal), las cosas no serían graves para el Gobernador Ron de Santis, quizás el más criticado en todo el país por su respuesta a la crisis. Desde su administración se ha empezado a hablar de la idea de curva aplanada y de reapertura del Estado a la brevedad.