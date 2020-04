El virus se propaga mayormente a través de gotas de la tos o los estornudos, aunque los expertos subrayan que el germen aún no se entiende del todo. Los funcionarios estadounidenses han estado diciendo a la gente que se quede en casa tanto como sea posible, y que se mantenga por lo menos a 6 pies (2 metros) de distancia de los demás cuando salgan. Otros consejos incluyen lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la cara. Pero hasta ahora los funcionarios federales no habían dicho a la gente que se cubriera el rostro en público.