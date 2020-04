Pero una de las consecuencias más graves del nuevo coronavirus nacido en China sugiere otra razón por la cual los ventiladores no son más beneficiosos. En el síndrome de dificultad respiratoria aguda los sacos aéreos de los pulmones se llenan de un líquido amarillo gomoso, de acuerdo a Stat News. “Eso limita la transferencia de oxígeno de los pulmones a la sangre, incluso cuando una máquina bombea oxígeno”, explicó Gillick. Al no recibir el oxígeno suficiente, la máquina derivará más y más. Sin embargo, esto podría ser dañino si no llega a la sangre, lo que posiblemente suceda. Los altos niveles de oxígeno dañan los sacos de aire del pulmón, mientras que la alta presión para forzar más oxígeno daña directamente a los pulmones.