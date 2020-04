“Los padres de Patrick Jesernik pidieron que se revisara la casa de su hijo porque no habían tenido noticias suyas. Los detectives y los investigadores de la escena del crimen de la Oficina del Sheriff del condado de Will fueron enviados a la residencia y comenzaron a procesar la escena y llevar a cabo una investigación de muerte. La oficina del forense del condado de Will llegó a la escena y declaró a ambos sujetos fallecidos”, de acuerdo al comunicado oficial.