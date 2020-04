“La invité a cenar y me preguntó ¿cómo? [...] Claro que seguimos las reglas. La saludo desde mi balcón y ella me regresa el saludo, le digo que se ve muy bella. Así que nos conectamos a FaceTime y comimos nuestra comida orgánica coordinada de microondas juntos. Hablé con su roomie para prepararlo. Nuestra cita iba muy bien, y dependiendo de cuánto dure esta cuarentena, puede que esté en una relación de larga distancia con alguien que vive cruzando la calle. Me disculpo para ir al baño, pero claro que no tenía que ir, solo quería informar a mi grupo de chat cómo iban las cosas. Pero primero me ví en en el espejo y tomé un respiro profundo. Creo que es hora de llevar esta relación al siguiente nivel”, contó Cohen en el segundo clip.