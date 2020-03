“Miami Beach es un destino popular para los estudiantes durante el Spring Break, pero con el cierre de escuelas y la expansión de las vacaciones de primavera, el flujo de visitantes es muy alto. Sería irresponsable por nuestra parte no limitar las multitudes en estas áreas públicas. No sólo por nuestros residentes y visitantes, sino por la salud y la seguridad de nuestros sanitarios. No podemos continuar poniéndoles en riesgo y pidiéndoles que se expongan a sí mismos a la posibilidad de contagiarse del virus”, explicó el gestor municipal Jimmy Morales.