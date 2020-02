Bin Laden, el mullah Omar (el líder talibán), el resto de la nomenklatura y los combatientes huyeron a las montañas. Fueron a espera la siguiente guerra. Y cada verano, cuando la nieve se escurría, bajaban a atacar a los marines. Fue una ocupación y una guerra de 18 años, la más larga de la historia estadounidense. Medio millón de civiles afganos perdieron la vida. También, 2.300 soldados americanos y otros 20.000 quedaron heridos. Washington gastó más de un billón de dólares en la aventura. Y si bien, finalmente, Bin Laden fue eliminado, así como muchos de sus socios, y no se produjeron más ataques de ese tipo dentro de su territorio, Estados Unidos nunca pudo estabilizar a Afganistán y sus sucesivos gobiernos “democráticos” no se podrían haber sostenido sin su apoyo. Barack Obama lo prometió pero nunca pudo retirar definitivamente a las tropas. A Trump no le importan mucho los términos. Quiere terminar con la sangría de sacrificio de soldados y dinero a toda costa y firma un acuerdo con los talibanes a pesar de que sabe que no será el fin de la violencia en Afganistán ni el país se encuentra definitivamente encaminado a convertirse en una república democrática.