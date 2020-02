Respecto a las acusaciones de que presionaban a Levi a abandonar a su novia por su color de piel, Josh se esmeró en intentar ocultar esa parte de su vida, pese a los comentarios que recogió el diario norteamericano sobre sus prejuicios y odios. “No me importa eso”, dijo el hombre en relación a que la novia de su hijo fuera afroamericana. “Lo único que le dije fue: ‘Levi, esta chica tiene algunos problemas, está trabajando en algunas cosas, y ustedes no necesitan abatirse. No es necesario que las personas, que necesitan ayuda y apoyo, se alimenten unas de otras y que empeoren’".