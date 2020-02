En UMD Pavelic rompió récords de puntaje, pero no se destacó como estudiante: “El verdadero milagro no fue ganar la medalla de oro en 1980”, dijo a The Washington Post Bill Baker, rival de Pavelich en esos años y luego su compañero en el equipo olímpico. “Fue cómo lograron que Pav mantuviera la calidad de becario por tres años”. Los otros estudiantes respetaban su talento pero lo encontraban excéntrico —en una ocasión armó un campo de tiro detrás de los dormitorios, con fardos de heno— y pesado por su insistencia en hacer bromas no siempre agradables. Con los años pensaron que era tímido: el tipo que se escondía en la última fila de la foto del secundario era evidentemente el mismo que no aceptó la invitación a comer en la Casa Blanca tras el triunfo en los Juegos Olímpicos de Invierno y regresó a su casa.