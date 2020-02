French contó su historia a Abigail Pesta, autora de The Girls: An All-American Town, a Predatory Doctor, and the Untold Story of the Gymnasts Who Brought Him Down (Las chicas: una ciudad americana, un médico predador y la historia nunca contada de las gimnastas que lo vencieron), un recuento escalofriante de las casi tres décadas de abusos de Nassar, la destrucción y el dolor que dejó a su paso y los modos en que manipuló no sólo a sus víctimas sino también a las familias. Cuando Pesta desplegó la aventura de recuperación de la ex bailarina con Bentley, algunos lectores de The New York Times se trabaron en una polémica sobre cómo calificar el trabajo del perro. ¿Perro guía, animal de servicio, mascota de apoyo emocional?