Los que quedan en carrera son, en orden alfabético, el senador Michael Bennet (Colorado, 2009), el ex vicepresidente Joe Biden (2008 — 2016), el ex alcalde Michael Bloomberg (Nueva York, 2002 — 2013), el ex alcalde Pete Buttigieg (South Bend, Indiana, 2012 — 2020), el ex congresista John Delaney (Maryland, 2013 — 2019), la congresista Tulsi Gabbard (Hawaii, 2013), la senadora Amy Klobuchar (Minnesota, 2007), el ex gobernador Deval Patrick (Massachusetts, 2007 — 2015), el senador Bernie Sanders (Vermont, 2007), el magnate Tom Steyer, la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts, 2013) y el emprendedor Andrew Yang.