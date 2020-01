Los demócratas, impulsores del proceso, buscan convencer a suficientes republicanos acerca de la necesidad de llamar testigos vinculados al caso. El principal objetivo es el ex asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca John Bolton. Esto así debido a que el pasado domingo The New York Times publicó un artículo en el que indicó que en el libro que comenzó a escribir al dejar la Casa Blanca, Bolton respalda la versión de los demócratas respecto a los hechos que derivaron en el juicio político. El ex funcionario ya ha expresado su voluntad de testificar si es llamado al recinto.