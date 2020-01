Trump también retuiteó un mensaje de Dan Bongino, presentador de TV, que ennumera sobre el tema Bolton: “1. No le importa a nadie / 2. La ayuda fue enviada / 3. Los ucranianos no son víctimas (pregunten a ellos) / 4. La corrupción de los demócratas en Ucrania es freal / 5. No le importa a nadie”. Las palabras resumen su posición con respecto al libro de inminente publicación y sobre la posibilidad de que el ex funcionario pueda resquebrajar el férreo apoyo que le brindan los senadores republicano hasta el momento, garantía de que no será destituido.