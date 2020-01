De 2010 a 2019 hubo un boom inmobiliario que rediseñó el perfil de la ciudad de Nueva York y la dejó —junto a Shanghai y Dubai— con una gran cantidad de rascacielos: los desarrolladores hicieron torres de apartamentos serialmente. Parecían un negocio enorme: en esos años, el precio promedio de uno nuevo pasó de USD 1,15 millones a USD 3,77 millones, según The Atlantic. Sin embargo, de los 7.727 nuevos apartamentos que se sumaron al mercado desde 2015, casi la mitad, 3.695, no se ha vendido, reveló The New York Times: de pronto hubo menos compradores de alto nivel dispuestos a pagar precios récord. Así, entre las desmesuras de la ciudad más grande de los Estados Unidos se cuenta ahora que tiene ocupadas unas 80.000 camas para personas sin techo y desocupados los rascacielos para ricos.