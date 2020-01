"Preparar a un pueblo es parte de una compañía de medios que filma oradores sobre una variedad de temas no afiliados a ninguna religión específica”, escribieron los propietarios de Color My Media, Michael y Nancy James, en el sitio web de la compañía. “No es un ‘grupo’ y no es un ‘culto’ o algo a lo que la gente se une, pero tiene eventos de conferencias educativas a las que se puede asistir o ver en video”.