Pero en su lugar, el proyecto se ha convertido en un posible escaparate para Fisher, quien ha promovido a su compañía Fisher Industries en Fox News y otros medios de comunicación conservadores. Fisher dijo el miércoles que está preparado para invertir al menos 40 millones de dólares en la construcción del muro privado. We Build the Wall sólo ha contribuido con 1,5 millones de dólares. Durante una audiencia realizada el año pasado, el abogado general del grupo y ex secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, dijo que principalmente aporta “apoyo en redes sociales”.