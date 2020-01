En tanto, el Presidente destacó el poderío militar de los Estados Unidos -"tenemos las mejores fuerzas armadas y la mejor inteligencia, sin importar en que lugar del mundo nos encontremos"- y dejó una advertencia para Irán: “Nuestras acciones estuvieron orientadas a evitar una guerra, no a comenzar una. No buscamos un cambio de régimen, pero sus agresiones en la región deben terminar". Y concluyó: “El futuro pertenece a aquellos en Irán que buscan una coexistencia pacífica, no a los terroristas. Siempre vamos a defender los intereses de esta gente y en pos de la armonía y la amistad con todo el mundo”.