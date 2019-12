En una enconada carta enviada a Pelosi en la víspera de su juicio político, Trump sostuvo que no hizo nada malo al solicitar una investigación extranjera de sus rivales políticos, y atacó a los demócratas por concentrarse en el proceso de destitución y no en otros asuntos. El mandatario también reiteró sus objeciones a la investigación de la cámara baja, y aseguró que “los acusados de brujería en Salem tuvieron un mejor debido proceso”. Por último, dijo que no cree que su carta tenga algún efecto, pero que registró sus objeciones por “motivos históricos”.