18.18 : “Fuego”. El tablero de seguridad emitió una alarma. Según el New York times, el código es “ZDA-110-3-15-1”, que indica que la alerta se origina en la zona de “desván nave/sacristía”. Aunque M.D. ha trabajado algunos días en el lugar, todavía no lo había recorrido por completo. Según reporta Le Monde, M.D. dio aviso a Juean Paul B, un ex policía que lleva cinco años en la catedral.