Autoridades desmantelaron un casino clandestino en Guadalajara: hay 14 detenidos. Cortesía.

Guardar

La investigación por el robo de un patín eléctrico en Guadalajara terminó con el desmantelamiento de un presunto casino clandestino en la colonia San Juan de Dios: la Fiscalía de Jalisco detuvo a 14 personas y aseguró 33 máquinas tragamonedas, droga y vehículos en una finca que también operaba como punto de venta de narcóticos.

Los agentes de la Policía de Investigación siguieron la señal de geolocalización del vehículo robado hasta dar con el inmueble, donde encontraron mucho más que el objeto buscado.

PUBLICIDAD

Un patín eléctrico como hilo conductor

La secuencia comenzó con una denuncia ordinaria: el robo de un patín eléctrico en la colonia San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara.

Los agentes utilizaron la geolocalización del vehículo para rastrear su paradero, una herramienta que los condujo directamente a la finca donde presuntamente operaba el casino.

PUBLICIDAD

Al llegar al inmueble, la Policía de Investigación no solo recuperó el patín: encontró instalaciones con decenas de máquinas de juego, sustancias ilícitas y personas en el lugar, lo que derivó en un cateo por parte de los agentes.

Lo que encontraron dentro de la finca

El operativo dejó al descubierto un volumen considerable de objetos asegurados. Dentro del inmueble, los agentes hallaron 33 máquinas tragamonedas, más de tres kilogramos de presunta marihuana y 24 pipas de cristal. También aseguraron una báscula electrónica, un arma de utilería, 22 cartuchos útiles, dos motocicletas y dos automóviles con diversas irregularidades.

PUBLICIDAD

Autoridades desmantelaron un casino clandestino en Guadalajara: hay 14 detenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de máquinas de juego con droga, instrumentos de pesaje y municiones llevó a las autoridades a catalogar el lugar no solo como un casino clandestino, sino también como un presunto punto de distribución de narcóticos.

La finca quedó bajo resguardo de la Fiscalía al concluir el cateo, mientras la dependencia inició las diligencias para determinar el alcance de las actividades ilícitas que se desarrollaban en el inmueble.

PUBLICIDAD

14 detenidos con cargos diferenciados

Durante el operativo fueron arrestadas 14 personas que se encontraban en el lugar al momento del cateo. La Fiscalía de Jalisco las puso a disposición de las autoridades correspondientes con cargos distintos según la situación particular de cada una.

Autoridades desmantelaron un casino clandestino en Guadalajara: hay 14 detenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis de los detenidos enfrentan cargos por presunto comercio de narcóticos, la figura más grave de las imputadas. Otros seis quedaron bajo proceso por posesión simple, y los dos restantes por posesión con fines de comercio.

PUBLICIDAD

Las investigaciones no se dieron por concluidas con las detenciones. La Fiscalía informó que continúan las diligencias para determinar si los arrestados tienen responsabilidad en otros delitos, lo que podría ampliar los cargos en su contra.

La finca, bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco

El inmueble de la colonia San Juan de Dios permanece asegurado y bajo custodia de la FJ, que lo investiga en dos vertientes: como presunto casino clandestino y como posible punto de venta de estupefacientes.

PUBLICIDAD

La operación pone de relieve cómo “una denuncia de bajo perfil, el robo de un patín eléctrico, puede escalar hasta revelar estructuras delictivas de mayor envergadura”. En este caso, la geolocalización del objeto robado fue el recurso técnico que permitió a los investigadores llegar al inmueble.

33 máquinas tragamonedas, el centro del casino clandestino

El Artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe de forma expresa las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades fuera de establecimientos con permiso federal vigente. Desde noviembre de 2023, el gobierno federal dejó de emitir nuevos permisos y suspendió la renovación de los existentes, lo que convierte en ilegal la operación de este tipo de dispositivos en locales no autorizados.

PUBLICIDAD

Imagen ilustrativa. (FGE Michoacán)

En Jalisco, la facultad de inspección y vigilancia recae en los municipios. Durante 2025, las autoridades estatales aseguraron y destruyeron 605 máquinas tragamonedas en el área metropolitana de Guadalajara: 294 en el municipio capital, 127 en San Pedro Tlaquepaque, 102 en Zapopan, 62 en Tlajomulco de Zúñiga y 20 en Tonalá. En lo que va de 2026, al corte de enero, la cifra acumulaba 94 dispositivos retirados.

El patrón de operativos en la zona metropolitana no es nuevo. En marzo pasado, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisaría de Guadalajara había desmantelado otro local ilegal en la colonia Alcalde Barranquitas, donde se incautaron nueve máquinas.

PUBLICIDAD