Además, el ex presidente catalán volvió a insistir en que la solución al conflicto se dará a través de un plebiscito. “No hay más vía que un referéndum en el que digamos lo que queremos y cómo lo queremos. Que sepan que no aceptamos su receta basada en represión y condenas”, dijo. “Nuestra capacidad de resistencia se fortalece con nuestro compromiso insobornable con la no violencia”, agregó.